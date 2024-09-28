1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek

Mustafa karaca:

Motorsikletçinin çok suç kaydı vardır.onların cezası ne ise çekmelidir.kaçtığı içinde ceza verilmelidir.ancak 1,5 yaşındaki çocuğun park halindeki iki aracın arasından çıkmasına ebeveyinleri dikkat etmesi gerekmezmi.bence sürücü ne kadar suçlu ise, küçük çocuğun yanında olan ve engel olmayan ebeveyni de suçludur.