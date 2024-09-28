1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek - Son Dakika
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1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek

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İstanbul Fatih'te motosikletin çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüleri inceleyen polis sürücünün kimliğini belirledi. Sürücünün çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

28.09.2024 00:08
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Fatih'te 1,5 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücünün, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinden kimliği tespit edildi.Sürücünün emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

İKİ ARACIN ARASINDAN ÇIKAN ÇOCUK YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEDİ

Alınan bilgiye göre, dün Muhsine Hatun Mahallesi Alişan Sokak'ta ilerleyen motosiklet, park halindeki iki aracın arasından çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen 1,5 yaşındaki çocuğa çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ailesinin hastaneye götürdüğü çocuk, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

KAÇAN SÜRÜCÜNÜN EMNİYETTE ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan sürücünün Burhanettin T. olduğunu tespit etti. Emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek

Motosiklet, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Mustafa karaca:
    Motorsikletçinin çok suç kaydı vardır.onların cezası ne ise çekmelidir.kaçtığı içinde ceza verilmelidir.ancak 1,5 yaşındaki çocuğun park halindeki iki aracın arasından çıkmasına ebeveyinleri dikkat etmesi gerekmezmi.bence sürücü ne kadar suçlu ise, küçük çocuğun yanında olan ve engel olmayan ebeveyni de suçludur. 333 14 Yanıtla
  • Sss null:
    suç kaydı var dolanıyor ne saçma bir ülke de yaşıyoruz bir adalet gelmedi şu güzel ülkeye yazıklar olsun 299 3 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit:
    Polisimiz böyle bir sürü suç kayıdı olupta dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gezen bu yaratıklar yüzünden şehit oldu 178 4 Yanıtla
  • Ali İhsan Eynihan:
    ÜLKEDEKİ ADALET SİSTEMİ. 151 9 Yanıtla
  • Hami öztürk:
    Polis yakalasın adalet salıversin sonra günahsız çocuklara ve ailesine yazık olsun valllahi pes artık 142 4 Yanıtla
  • soner:
    Suç kaydı var ama dolaşıyor illa birinin hayatını kaybetmesimi lazım içeri tıkmak için Şimdiye kadar neredesiniz 111 2 Yanıtla
  • Tahsin Celik:
    Çok sayıda suç kaydı çok sayıda karşımıza çıkıyor 99 2 Yanıtla
  • M null:
    Yaziklar olsun böyle Adalete Kanunlara . 93 1 Yanıtla
  • Ragib garabagov:
    Her araç kulanan bilirki ara sokakda hiz yasakdir, cocuk cika bilir yetişkin cika bilir, 15 kaydi var bu nedir 1 2 kayit yeterli değilmi içerde olmasna savcilar sanki yemin etmiş birni öldüremden almayiz iceri... 81 2 Yanıtla
  • Gazi Uslu:
    motorsikletlilerin %90'ı suç makinası mahalle aralarında bu hız neden yine bir suç mu işledi kaçıyordu acaba bu ayrı ama çocugun annesi o yaştaki çocugu unutup lak lak yapıyor o yaştaki çocuğu neden yalnız bırakıyor orası yol tarafsız baktığın zaman %30 motor sürücüsü hatalı.allah rahmet eylesin allah babasına sabır versin 73 5 Yanıtla
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