Fatih'te 1,5 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne neden olan sürücünün, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinden kimliği tespit edildi.Sürücünün emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, dün Muhsine Hatun Mahallesi Alişan Sokak'ta ilerleyen motosiklet, park halindeki iki aracın arasından çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen 1,5 yaşındaki çocuğa çarptı.
Ailesinin hastaneye götürdüğü çocuk, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan sürücünün Burhanettin T. olduğunu tespit etti. Emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek - Son Dakika
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