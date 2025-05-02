1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama - Son Dakika
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1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama

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Kent genelinde İstanbul Valiliğinin izin verdiği kutlama alanları dışında yasa dışı eylem ve gösterilere katıldığı için gözaltına alınan 36 kişi adliyedeki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulunan kişilere yönelik iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

02.05.2025 22:41
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İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 36 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TAKSİM'DE TOPLANMA ÇAĞRISI YAPANLARA TUTUKLAMA

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim Meydanı ve çevresinde toplanma çağrısında bulunan ve kitleyi provoke edebileceği değerlendirilen kişilere yönelik iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke edebileceği değerlendirilen şüphelilerin Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde hakimlik işlemleri tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 59 zanlının ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

VİDEODAKİ 4 KİŞİYE ADLİ KONTROL

X sosyal medya platformunda, "1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı" başlığıyla, Taksim Meydanı'na yasa dışı gösteri yürüyüşü için çağrı mahiyetinde paylaşılan videoyla ilgili gözaltına alınan ve götürüldükleri İstanbul Adliyesi'nde savcılık tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin de işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, 4 zanlının "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalarda, sol terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü istismar ederek örgütsel propaganda amacında oldukları, bu kapsamda yasaklanmasına rağmen Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulundukları belirlenmişti.

Terör örgütlerinin iltisaklı yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin 1 Mayıs'ta toplananları provoke ederek korsan gösteri yapabilecekleri ve güvenlik güçlerine karşı taş ve sopalarla saldırı düzenleyebileceklerinin tespit edilmesinin ardından 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, DHKP/C, MLKP, TKP-ML, DSİH, TİKB/B, TİKB, TKEP/L, TKİP, TKP/KIVILCIM, MKP ve TKKKÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 76 şüpheliyi yakalamıştı.

Taksim Meydanı çağrısı videosundaki 8 zanlı yakalanmıştı

X sosyal medya platformunda, "1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı" başlığıyla, Taksim Meydanı'na yasa dışı gösteri yürüyüşü için çağrı mahiyetindeki videonun paylaşılmasıyla ilgili de soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, 1 Mayıs, Taksim, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Efem0909:
    Gözaltına alıp serbest bırakmıyacaksın belli bir süre cezaevinde kalacaklar enaz 6 ay gibi kamu haklarındanda mahrum edilecek böyle gösterilere katılanlar kamuda iş imkanı sağlanmayacak 39 66 Yanıtla
    Kenann Sırmal:
    Darısı başına , eğerki sen olmaz isen çoluguna çocuğuna nasip olur, çünkü bu sistem bana dokunanı yakarım sistemi 13 4
    Fikret Çalışkan:
    gençliğin önünde kimse duramaz kimse kalıcı değil sizin gibi düşünmeyenler hep bir şeyle suçlanıyor 12 3
    onder geldi:
    bu saydıkların birgün senin başına gelince sakın götün yırtılmış gibi bağırma 11 1
  • Aa145394:
    efem0909 kamu senin babanın malımı oe. siz kimsiniz oğlum bu kadar kendinizi tepeden görüyorsunuz ilk seçimden sonra kaçacak delik ararsınız sonra 41 33 Yanıtla
  • engin7976744:
    Gözaltında bulunanların hiç biri işçi, emekçi ve halk çocuğu değil. Yıllardır 1 Mayısı provakatörler, HIRSIZLAR, marjinal örgütler ve İ. Oğlu gibi organize soyguncular kutluyor. Ekrem İ. Oğlu bu kez içerde kutladı. Oysa dışarda olsa ne yalanlar söylerdi koyunlarına... 28 16 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Dinsizin hakkından imansız gelir, bunlar iyice zıvanadan çıktılar. 8 9 Yanıtla
  • mesut:
    utanmda kalmadı artık sizde 6 9 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    ACİLEN ANAYASA MAHKEMESİ AKP YE KAPATMA DAVASI AÇMALIDIR VE ÜLKEYİ SEÇİME GÖTÜRMELİDİR ÜLKENİN KURTULUŞU BUDUR 5 2
    Metin Celik:
    Çatlak siyonist 1 1
  • Fatih Yilmaz:
    Filistin için yolları neden kapatıp izin veriyor sayın yöneticiler. Usd x 40 kat oldu. Ve biz hala uçuyoruz 4 2 Yanıtla
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