10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Samsun, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve Uşak'ta 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

ELEBAŞLARI DAHİL 86 TUTUKLAMA

Operasyonlar kapsamında yakalanan 142 şüpheliden 86'sı tutuklandı. Operasyona ilişkin detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, "İstanbul'da T.B. (tutuklandı) ve S.G'nin (yurt dışı firar) (2 ayrı örgüt), Diyarbakır'da Ş.T.'nin (tutuklandı), Ankara'da R.A.'nın (tutuklandı), Gaziantep'te S.Y.'nin (tutuklandı), Şanlıurfa'da M.A.'nın (tutuklandı), Samsun'da G.A.'nın (yurt dışı firar), Bursa'da C.A.'nın (tutuklandı), Kocaeli'de F.M.T.'nin (tutuklandı), Tekirdağ'da A.E.A.'nın (yurt dışı firar), Uşak'ta B.G.'nin (yurt dışı firar) elebaşılığını yaptığı 11 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 2 haftadır süren operasyonlarda; T.B., Ş.T., R.A., S.Y., M.A., C.A. ve F.M.T., isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 142 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 86'sı tutuklandı. 44'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

CİNAYET, TEFECİLİK, UYUŞTURUCU...

Yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Tehdit", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Kasten Yaralama", "Nitelikli Yağma", "Silahlı Tehdit", "Cinayet", "Tefecilik", "Uyuşturucu Madde Ticareti", "Mala Zarar Verme" ve "Hakaret" suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

SİLAHLAR, UYUŞTURUCULAR VE KUMAR MAKİNELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu; 48 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet çelik yelek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 12 adet kumar makinesi ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Ali Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor." dedi.