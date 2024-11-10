10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi\'nden açıklama geldi

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında tüm yurtta saygı ve minnetle anılıyor.

ASILAN PANKART TEPKİ ÇEKTİ

Gelibolu Belediyesinin anma için astığı afişler ise büyük tepki çekti. Çanakkale Savaşları açısından büyük öneme sahip Gelibolu ilçesinde belediye tarafından ilçede 10 Kasım Atatürk'ü anma vesilesiyle ilçeye asılan Atatürk pankartı tepki çekti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Atatürk'ü demir parmaklıklar arkasında gösteren resmiilçeye asıldı. Belediye gelen tepkilerin ardından o pankartı kaldırarak ay yıldızlı Atatürk resmini astı.

GELİBOLU BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA VAR

Tepkilerin artması üzerine açıklama yapan Gelibolu Belediyesi, afişlerin "teknik hata" nedeniyle kusurlu olduğunu ve görüldüğü andan itibaren söküldüğü ifade etti. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İlke ve inkılaplarına sonsuza kadar bağlı olduğumuz, en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktan her daim onur ve gurur duyduğumuz, fikirlerinden, görüşlerinden bir an bile sapmadığımız büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım günü, aziz hatırasını yaşatmak adına Belediyemizce hazırlatılıp asılan 10 Kasım afişlerinin teknik hata nedeniyle kusurlu olduğu görüldüğü andan itibaren ekiplerimizce asıldıkları yerlerden sökülmeleri sağlanmıştır. Bu yapılan hata üzerinden Atatürk'e bağlılığımızı sorgulayarak buradan siyasi malzeme çıkarmak ve gündeme gelebilme çabasıyla kamuoyunu kötü anlamda yönlendirmeye çalışan kişi ve toplulukları esefle kınıyoruz… Çok yaşa Mustafa Kemal Atatürk, Çok yaşa Türkiye Cumhuriyeti… Ne Mutlu Türk'üm Diyene…"