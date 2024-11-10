10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi - Son Dakika
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10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi

10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi\'nden açıklama geldi

Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü kapsamında; ilçenin dört bir yanına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün parmaklıklar arkasında olan posterlerini astı. Büyük tepki çeken pankartlar jet hızıyla kaldırılırken Gelibolu Belediyesi'nden de konuyla ilgili açıklama geldi. Afişlerin teknik hata nedeniyle kusurlu olduğuna vurgu yapılan açıklamada hatanın görülmesiyle afişlerin hemen yerinden söküldükleri ifade edildi.

10.11.2024 15:14
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında tüm yurtta saygı ve minnetle anılıyor.

ASILAN PANKART TEPKİ ÇEKTİ

Gelibolu Belediyesinin anma için astığı afişler ise büyük tepki çekti. Çanakkale Savaşları açısından büyük öneme sahip Gelibolu ilçesinde belediye tarafından ilçede 10 Kasım Atatürk'ü anma vesilesiyle ilçeye asılan Atatürk pankartı tepki çekti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Atatürk'ü demir parmaklıklar arkasında gösteren resmiilçeye asıldı. Belediye gelen tepkilerin ardından o pankartı kaldırarak ay yıldızlı Atatürk resmini astı.

GELİBOLU BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA VAR

Tepkilerin artması üzerine açıklama yapan Gelibolu Belediyesi, afişlerin "teknik hata" nedeniyle kusurlu olduğunu ve görüldüğü andan itibaren söküldüğü ifade etti. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İlke ve inkılaplarına sonsuza kadar bağlı olduğumuz, en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktan her daim onur ve gurur duyduğumuz, fikirlerinden, görüşlerinden bir an bile sapmadığımız büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım günü, aziz hatırasını yaşatmak adına Belediyemizce hazırlatılıp asılan 10 Kasım afişlerinin teknik hata nedeniyle kusurlu olduğu görüldüğü andan itibaren ekiplerimizce asıldıkları yerlerden sökülmeleri sağlanmıştır. Bu yapılan hata üzerinden Atatürk'e bağlılığımızı sorgulayarak buradan siyasi malzeme çıkarmak ve gündeme gelebilme çabasıyla kamuoyunu kötü anlamda yönlendirmeye çalışan kişi ve toplulukları esefle kınıyoruz… Çok yaşa Mustafa Kemal Atatürk, Çok yaşa Türkiye Cumhuriyeti… Ne Mutlu Türk'üm Diyene…"

10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi

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Son Dakika 3.Sayfa 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ersan Yiğit:
    Belediye başkanı mazeret üretmesin bu afişleri kontrol etmesi gereken yetkili kim ise derhal görevden alınmalıdır. 37 7 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Malum partili arkadaş zaten.Şimdi bunadamı iyi anan olur mu? Ben kulaklarını çınlattım bile. 31 4 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    gördüğünüz andan itibaren mi? şaka mı yapıyorsunuz tepki olmasa öyle kalacaktı yazık size ama size ve sizin gibilere inat ATAM yaşamaya devam edecek açtığı yolda.... 18 9 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    hangi partiden bu belediye onu da yazsana . 22 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    İmamın biri de 9.05 de sala okumuş! itibar suikastı yapmaya çalıştığınız ATATÜRK sayesinde o görevlerdesiniz. 10 12 Yanıtla
  • Atilla Kamış:
    Soyadı bile akpartili. SoyuAK. Ben devamını getirmiyorum. Okuyan arkadaşlar getirebilir. 8 4 Yanıtla
  • Zekeriya Ünlü:
    ne güzel afiş işte. ne anırıyorsunuz 4 5 Yanıtla
  • Recep Kopan:
    Atasını araştırmak lazım 6 3 Yanıtla
  • Metin Çeki:
    Kansızsınız 3 2 Yanıtla
  • Aydın şimşek:
    Ata hepimizin atası ne partisi sorumlu görevden alınsın. 3 2 Yanıtla
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