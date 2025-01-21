10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş - Son Dakika
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10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan olay sonrası geçmiş dönemlerde otelde kalan müşterilerin pek çok konuda şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

21.01.2025 13:46
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı. 12 katlı ahşap oteldeki yangının restoran bölümünde başladığı bilgisine ulaşıldı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

5 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ OLUŞTURULDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ve 5 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu duyurdu.

10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

OTELDE YARGIN MERDİVE YOK MUYDU?

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde, otelde mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" şeklinde korku içinde yardım çağrısı yaptıkları duyuluyor. Bu görüntüler sonrası otelde yangın merdiveni olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi.

10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

FACİA RESMEN "GELİYORUM" DEMİŞ

Ziyaretçilerin otel hakkında yaptıkları yorumlarda, otelin eski ve bakımsız olduğu, altyapı yetersizliği nedeniyle birçok kez kayak yaparken teknik arızalardan dolayı mahsur kaldıkları belirtildi. Yapılan yorumlarda "40 yıllık müessese kendi tesisine hiç yatırım yapmaz mı? Otel bakımsız. Umarım düzelir" şeklinde ifadeler yer aldı.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Türkiye, 3-sayfa, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş - Son Dakika

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