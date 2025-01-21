10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu - Son Dakika
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10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 237 müşterinin bulunduğu otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı. İnşası yıllar öncesine dayanan otelin gecelik konaklama bedelinin ise 37 bin 800 TL olduğu ortaya çıktı.

21.01.2025 12:19
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da Grand Kartal Oteli'ndesaat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Yangının çıktığı Grand Kartal Otel'in dış cephesinin ahşap kaplama olması yangını hızlandırdığı belirtilirken bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Jandarma ekipleri de bölgede hazır bekliyor.

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurup 5 kişilik de bilirkişi heyeti oluşturulduğunu açıkladı. Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü de belirtti.

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

BAŞMÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da olayla ilgili 4 başmüfettişin görevlendirildiğini dile getirdi. Işıkhan, Bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yangına ilişkin, "Psikososyal destek ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

OTEL HARABEYE DÖNDÜ

Yangının çıktığı otelde söndürme çalışmaları sürerken otelin iç kısmı görüntülendi. Görüntülenen bölgelerde yangın nedeniyle iç kısmın harabeye döndüğü görüldü.

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

GECELİK FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Öte yandan 10 kişiye mezar olan otelin bölgenin en pahalı ve en lüks oteli olarak biliniyor. Bir ilan sitesinde otelin 2 kişi için gecelik fiyatının ise 37 bin 800 TL olduğu görüldü.

10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

3-sayfa, Turizm, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yaşar Uçar null:
    Kesin birisi Beddua etmiştir 1 0 Yanıtla
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