10 yıllık evli çift, 3 çocuk sahibi olduktan sonra kuzen olduklarını öğrendi

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"Her ah çektiğinde bir dava açacağım"

Jesus\'un, "Bu çocuktan çok para kazanacaksınız" dediği futbolcu yuvadan uçuyor

37 yaşındaki Celina, 10 yıllık evliliği ve 3 çocuğundan sonra eşi Joseph'in kuzeni olduğunu öğrendi. Çift, 17 yıl önce bir Cadılar Bayramı partisinde tanışmış ve o zamandan beri birbirlerinden ayrılmamıştı.

Joseph'in soy geçmişini araştırmak için yaptırdığı DNA testi, beklenmedik bir gerçeği ortaya çıkardı. Test sonuçları, çiftin üçüncü ile beşinci dereceden kuzen olduğunu gösterdi.

Celina, "Kuzen olduğumuzu öğrendiğimde midem bulandı" dedi. Joseph başta inkâr etse de, verileri inceledikten sonra gerçeği kabul etti.

Çift, bu durumu "dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Boşanmayı düşünseler de çocukları için birlikte kalmaya karar verdiler.

Çocuklar başta şaşırsalar da zamanla durumu kabullendiler. Büyük oğulları, "Bazen tuhaf hissediyorum, çünkü övünülecek bir şey değil" diye itiraf etti.

Celina hikâyesini sosyal medyada paylaşınca, olumsuz yorumlarla karşılaştı. Bazı kişiler evliliklerini "rahatsız edici" bulurken, diğerleri çocuklar için üzüldüklerini belirtti.

Joseph, "11 yıl sonra öğrendik ve 3 yıl geçti, bu öylece bırakıp gidebileceğiniz bir şey değil" dedi.

Çift, olumsuzluklara rağmen birbirlerini hâlâ sevdiklerini ve çocuklarının geleceğine odaklandıklarını belirtti. Celina, "Geleceğin daha iyi olacağını düşünüyorum, sadece çocuklarımızın başarılı olmasını görmek istiyorum" diye ekledi.

Bu beklenmedik durum, aile bağları, genetik ve toplumsal normlar hakkında tartışmalara yol açsa da, Celina ve Joseph'in önceliği çocuklarının mutluluğu ve ailenin bütünlüğü oldu.