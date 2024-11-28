100 milyon liralık boşanma davasında sular durulmuyor

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İzmir Çeşme'de ünlü bir beach'in patronu olan Burak Beşer, 4 yıllık eşi Ece Akbulut Beşer'in boşanmak için kendisinden istediği 100 milyon lira tazminat miktarını duyunca kulaklarına inanamadığını söyledi. "Böyle bir para nerede" diyerek açıklamalarda bulunan iş insanı Burak Beşer "Zaten kendisi ile avukatlarımız aracılığıyla anlaşmalı boşandık. Ancak ne oldu anlayamadım, birileri yanlış yönlendirdi herhalde ya da beni ünlü olmak için kullanmak istiyorlar. Fikrini değiştirmesini sağlayıp, anlaşmalı boşanmadan çekişmeli boşanmaya çevirttiler. Ancak böyle bir rakam nasıl telefuz eder, böyle bir para nerede merak ediyorum" dedi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre iş insanı Burak Beşer'in kendisini başka bir kadınla aldattığını ve elinde video ile fotoğraflar olduğunu iddia eden Ece Akbulut Beşer, 100 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açtı. Burak Beşer ise evlilik birliğinin bozulmasında hiçbir kusuru bulunmadığını ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığını söyledi.

"TELEFONLARIM SUSMUYOR"

Boşanmaya sebep olan olayların başında eşinin kusurlu davranışları ve şiddetli geçimsizlik olduğunu iddia eden genç iş insanı Burak Beşer "Bu haberler çıktığından beri telefonlarım susmadı. Ama gerçekler gün yüzüne çıkacaktır" diye konuştu.