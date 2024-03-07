İngiltere\'de 11 yaşındaki çocuk Tiktok\'ta zehirli gaz çekme trendine uymak için hayatını kaybetti

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İngiltere'de 11 yaşındaki Tommie-Lee Gracie Billington Tiktok'ta zehirli gaz çekme (Chroming Challange) trendine uymak için tehlikeli gaz soluyunca hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Tommie'nin büyükannesi torununun Tiktok'ta tehlikeli bir noktaya gelen bu akıma uymak için bir arkadaşının evinde zehirli gaz çektiğini ve hayatını kaybettiğini söyledi.

'Chroming' birinin boyalar, çözücüler, sprey kutuları, temizlik ürünleri veya petrol gibi toksik kimyasalları solumasıdır. Solunan maddeler kötüye kullanıldığında, merkezi sinir sistemini etkiler ve beyin aktivitesini yavaşlatır, bu da kısa süreli bir 'uyuşturucu etkisi'ne neden olur. Bu trend, konuşma bozukluğu, baş dönmesi, halüsinasyonlar, mide bulantısı ve oryantasyon kaybına yol açabilir, ancak kalp krizi veya boğulma da olabilir.

Zehirli gazı soluyan Tommie, kardiyak arrest geçirdi ve kalbi durdu.

Eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Tommie'nin kalbi tekrar çalışmayınca hayatını kaybetti.

TikTok'un bir sözcüsü, chroming'in TikTok'a özgü bir meydan okuma olduğuna dair kanıt olmadığını söyledi. Tommie-Lee, Lancaster, Lancashire'daki bir arkadaşının evinde 2 Mart'ta hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı, ancak sağlık görevlileri maalesef onu kurtaramadı.