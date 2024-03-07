İngiltere'de 11 yaşındaki çocuk Tiktok'ta zehirli gaz çekme trendine uymak için hayatını kaybetti - Son Dakika
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İngiltere'de 11 yaşındaki çocuk Tiktok'ta zehirli gaz çekme trendine uymak için hayatını kaybetti

İngiltere\'de 11 yaşındaki çocuk Tiktok\'ta zehirli gaz çekme trendine uymak için hayatını kaybetti

İngiltere'de 11 yaşındaki Tommie-Lee Gracie Billington, Tiktok'ta popüler olan ve zehirli gaz çekme eylemini içeren 'Chroming Challange' trendine uymak isterken hayatını kaybetti. Bu tehlikeli trend, boyalar, çözücüler, sprey kutuları, temizlik ürünleri veya petrol gibi zehirli kimyasalları soluma eylemini içeriyor. Bu maddelerin solunması kısa süreli bir 'uyuşturucu etkisi' yaratabiliyor ve konuşma bozukluğu, baş dönmesi, halüsinasyonlar, mide bulantısı ve oryantasyon kaybına yol açabiliyor.

07.03.2024 13:56
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İngiltere'de 11 yaşındaki Tommie-Lee Gracie Billington Tiktok'ta zehirli gaz çekme (Chroming Challange) trendine uymak için tehlikeli gaz soluyunca hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Tommie'nin büyükannesi torununun Tiktok'ta tehlikeli bir noktaya gelen bu akıma uymak için bir arkadaşının evinde zehirli gaz çektiğini ve hayatını kaybettiğini söyledi.

'Chroming' birinin boyalar, çözücüler, sprey kutuları, temizlik ürünleri veya petrol gibi toksik kimyasalları solumasıdır. Solunan maddeler kötüye kullanıldığında, merkezi sinir sistemini etkiler ve beyin aktivitesini yavaşlatır, bu da kısa süreli bir 'uyuşturucu etkisi'ne neden olur. Bu trend, konuşma bozukluğu, baş dönmesi, halüsinasyonlar, mide bulantısı ve oryantasyon kaybına yol açabilir, ancak kalp krizi veya boğulma da olabilir.

Zehirli gazı soluyan Tommie, kardiyak arrest geçirdi ve kalbi durdu.

Eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Tommie'nin kalbi tekrar çalışmayınca hayatını kaybetti.

TikTok'un bir sözcüsü, chroming'in TikTok'a özgü bir meydan okuma olduğuna dair kanıt olmadığını söyledi. Tommie-Lee, Lancaster, Lancashire'daki bir arkadaşının evinde 2 Mart'ta hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı, ancak sağlık görevlileri maalesef onu kurtaramadı.

11 Yaşındaki çocuk, Tiktok'taki tehlikeli trend 'Chroming Challange' kapsamında zehirli gaz çekti. Kalbi duran çocuk hayatını kaybetti
11 Yaşındaki çocuk, Tiktok'taki tehlikeli trend 'Chroming Challange' kapsamında zehirli gaz çekti. Kalbi duran çocuk hayatını kaybetti
11 Yaşındaki çocuk, Tiktok'taki tehlikeli trend 'Chroming Challange' kapsamında zehirli gaz çekti. Kalbi duran çocuk hayatını kaybetti

Sosyal Medya, 3.Sayfa, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İngiltere'de 11 yaşındaki çocuk Tiktok'ta zehirli gaz çekme trendine uymak için hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de 11 yaşındaki çocuk Tiktok'ta zehirli gaz çekme trendine uymak için hayatını kaybetti - Son Dakika
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