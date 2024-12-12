11 yaşındaki öğrencisine şiddet uygulayıp annesine küfürler etti - Son Dakika
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11 yaşındaki öğrencisine şiddet uygulayıp annesine küfürler etti

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Georgia'da bir ortaokul öğretmeni, öğrencisine uyguladığı şiddet ve öğrencinin annesi hakkında yaptığı uygunsuz yorumlar nedeniyle istifa etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, öğretmenin öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattığı görülüyor.

12.12.2024 11:30  Güncelleme: 11:49
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Georgia eyaletinde DeRenne Ortaokulu'nda görevli öğretmen BeTreylin Elder, 11 yaşındaki öğrencisine uyguladığı şiddet ve öğrencinin annesi hakkında yaptığı uygunsuz yorumlar nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, TJ adlı öğrenci sırasından kalkıp öğretmeninin yanına gidiyor. Öğrencinin annesi hakkında uygunsuz yorumlar yapan öğretmeni uyarmak istediği belirtilen TJ ile öğretmen arasında kısa bir tartışma yaşanıyor. Ardından okul futbol takımının da antrenörü olan Elder, öğrenciyi göğsünden kavrayarak havaya kaldırıyor ve diğer öğrencilerin yanındaki sıralara doğru fırlatıyor.

Olay sonrası acil servise kaldırılan TJ'nin sarsıntı geçirdiği ve vücudunda çok sayıda morluk oluştuğu belirlendi. Öğrencinin annesi Che'Nelle Russell, "Öğretmen, oğlum ve benim hakkımda uygunsuz sözler söylemiş. Hatta 'Ayakkabılarımı TJ'nin annesinin evinde unuttum' gibi cinsel içerikli imalarda bulunmuş" dedi.

Okul yönetimi, olay sonrası Elder'ı öğrencilerle teması olmayan başka bir göreve atadı. Hafta sonu istifa dilekçesini sunan öğretmen hakkında henüz herhangi bir dava açılmadı. Anne Russell ise sadece istifanın yeterli olmadığını belirterek, "Çocuğuma zarar verdi. Ben kendi çocuğuma böyle davranmam, babası da davranmaz. Bu kişi hapis cezası almalı" açıklamasında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, eğitim çevreleri okullarda şiddetin önlenmesi için daha sıkı önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

11 yaşındaki öğrencisine şiddet uygulayıp annesine küfürler etti
11 yaşındaki öğrencisine şiddet uygulayıp annesine küfürler etti
11 yaşındaki öğrencisine şiddet uygulayıp annesine küfürler etti
11 yaşındaki öğrencisine şiddet uygulayıp annesine küfürler etti
11 yaşındaki öğrencisine şiddet uygulayıp annesine küfürler etti

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 11 yaşındaki öğrencisine şiddet uygulayıp annesine küfürler etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kartal:
    Türkiye'deki sıkıntılar bize yeter bir de yurt dışındaki haberleri paylaşıyorsunuz böyle tuhaf haberleri 4 0 Yanıtla
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