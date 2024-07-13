115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı - Son Dakika
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115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı

115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park Sitesi davasının ikinci duruşması yapıldı. Sanık Mesut Başkır, suçlu olmadığını söyledi, depremde ölenleri yapı denetime başvurmamakla suçladı.

13.07.2024 10:12
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 115 kişinin yaşamını yitirdiği Penta Park Sitesi 1 ve 3'üncü bloklarıyla ilgili 2'si tutuklu 3 sanık hakkında ayrı ayrı 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

DEPREMDE ÖLENLERİ SUÇLADI

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ikinci duruşmaya sanık müteahhit Penta Park AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Mesut Başkır, muhasebe müdürü ile işletme müdürü Özcan Çakmak, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve avukatları katıldı. Duruşmada sanık Mesut Başkır, suçlu olmadığını belirterek, "Ben suçlu değilim. Binalar depreme dayanıklı mı, değil mi diye yapı denetime başvurmayanlar suçludur. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı

"BİZDEN KAYNAKLANAN KUSUR YOK"

Penta Park Sitesi müteahhidi Özcan Çakmak, savunmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarında hata ve eksikler olduğunu iddia etti. Kendisinin de 15 yıl boyunca Penta Park Sitesi'nde ikamet ettiğini belirten Çakmak, "İnsan kendi mülkünün bulunduğu, kendi ailesinin oturduğu bir yeri eksik veya hatalı yapma gibi bir durumu olamaz. Bizden kaynaklanan bir kusur yoktur. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı

MİMAR DA BANKALARI SUÇLADI

Tutuklu sanık mimar Mesut Başkır da binaya sonradan uygulanan ilave asma katların binanın statiğini bozduğunu ve binanın taşıyıcı kolonlarını zayıflattığını belirtti. Yıkılan binaların altında bulunan dükkanların bankalarca kiralandığını ve kendilerine göre dükkanlarda uygulama yaptıklarını anlatan Başkır, "Benim bu dava haricinde başka bir dosyam ve davam var. O davada tutuksuz yargılandım. Bu dosya ve dava ile arasında hiçbir fark yok. Bir mimarın tutuklanmasına itiraz ediyorum. Benim burada 18/1 hissem var. Bina girişinde bulunan dükkanları bankalara kiraya vermiştik. Yapılan asma katlar binaya ayrı bir yük bindirdi. Mevcut taşıyıcı sistemlere müdahalede bulunmuşlar. Yapılan tadilatlar esaslı tadilata girer ve belediyeden izin alınması gerekir. Başka bir dükkanı bir kafe kiralamıştı o da kendine göre tadilatlarda bulunmuştu. Büyük depremleri yaşadık. Biz belediyeden ruhsat almadan hayatımız boyunca inşaat yapmadık. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş, Deprem, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Murat Çiftçi: giden gitti mantığı demiyor ki ben insanmıyım acaba,vicdan,merhamet nasıl şeyler diye hiç sorgulamıyor 6 1 Yanıtla
  • V. A.: Adam haklı 3 1 Yanıtla
  • Abdullah Alper: Bakalım ahirette kimi suçlayacaksınız, Orada Allah'ı kandırabilecekmisiniz !!! 0 0 Yanıtla

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