12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı - Son Dakika
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12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı

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Birleşik Krallık'ta 12 yaşında bir öğrenci, yüzlerce evin tahliyesine yol açan büyük yangın şüphesiyle tutuklandı. İtfaiye, Crewe'de kullanılmayan bir binada çıkan yangına müdahale etti. Çalışmalar sürüyor, çevre yollar kapalı. Tahliye edilenler Crewe Yaşam Merkezi'nde kalıyor. Cheshire Polisi kapsamlı soruşturma yürütüyor. Emniyet Müdürü, sakinlere sabırları için teşekkür etti. Su şirketi, yangın hidrantlarının kullanımının su tedarikini etkilediğini ve suların geçici olarak renklenebileceğini.

10.08.2024 13:46  Güncelleme: 14:03
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12 yaşında bir okul öğrencisi, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle kundaklama suçlamasıyla tutuklandı. Bu olay, küçük yaştaki çocukların da ciddi suçlara karışabileceğini göstererek toplumda şok etkisi yarattı.

İtfaiye ekipleri, dün öğleden sonra Crewe'deki bir konut bölgesinde, kullanılmayan bir binada başlayan yangına hızla müdahale etmek için seferber oldu. Alevler kısa sürede yayılarak çevredeki yapıları da tehdit etti.

Ekipler bugün hala olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor ve bazı sakinler güvenlik nedeniyle evlerine dönemiyor. Yetkililerin açıklamasına göre, yangının tamamen kontrol altına alınması ve bölgenin güvenli hale getirilmesi zaman alacak.

Yanmış binanın etrafındaki birçok yol güvenlik gerekçesiyle kapalı tutulmaya devam ediyor. Evlerinden tahliye edilen sakinler geçici olarak Crewe Yaşam Merkezi'nde ağırlanıyor ve temel ihtiyaçları karşılanıyor.

İtfaiyeciler yangınla mücadele ederken, yerel halka sağlık ve güvenlik açısından kapı ve pencerelerini sıkıca kapalı tutmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Hava kalitesinin olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

Yangını soruşturan polis, detaylı incelemeler sonucunda hayatı tehlikeye atacak şekilde kundaklama şüphesiyle 12 yaşında bir çocuğu gözaltına aldı. Bu durum, toplumda gençlik suçları konusunda endişeleri artırdı.

Yangında şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak maddi hasar büyük. Cheshire Polisi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

Emniyet Müdürü Claire Jesson, basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu zor süreçte gösterdikleri anlayış ve sabır için tüm sakinlere içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Acil durum hizmetleri olay yerinde yorulmadan çalışmaya devam ediyor. İnsanların mümkün olan en kısa sürede evlerine güvenle dönmek isteyeceklerini çok iyi anlıyoruz."

Cheshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi, Cuma günü saat 16:30 civarında Catherine Caddesi'ne ilk ihbarın geldiğini ve hemen harekete geçtiklerini bildirdi. İtfaiye, yangının boyutu nedeniyle çevre ilçelerden de takviye ekipler çağırdı.

Bölgedeki su tedarikçisi United Utilities, yangınla mücadelede kullanılan hidrantların yoğun kullanımının bazı müşterilerin su basıncını ve tedarikini geçici olarak etkilediğini açıkladı. Ayrıca, borulardaki tortuların suyu bir süre boyunca renklendireceği konusunda vatandaşları uyardı, ancak bunun sağlık açısından bir risk oluşturmadığını belirtti.

Yerel yetkililer, olaydan etkilenen tüm sakinlere destek sağlamak için koordineli bir çalışma yürütüyor ve durumun normale dönmesi için gerekli tüm adımları atıyor.

12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı
12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı
12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı
12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı
12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı
12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı

Birleşik Krallık, İtfaiye, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ankara null: basi bos buradada devlet yokki belliki turkiyeye gibi :( hicbisey olmaz 1 4 Yanıtla
  • Serdar Dur: Bin katı milyon katı gelsin başlarına. Dünyayı ateşe verdiler. 3 1 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: İngiltere deki yangindan ülkemizdeki iktidari sorumlu tutan herkese selamlar:) 2 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman: afacan :)) 1 0 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk: Burda cocuk deyip pis pis sırıtırlar.sanki cok komik 0 1 Yanıtla

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