12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı

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12 yaşında bir okul öğrencisi, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle kundaklama suçlamasıyla tutuklandı. Bu olay, küçük yaştaki çocukların da ciddi suçlara karışabileceğini göstererek toplumda şok etkisi yarattı.

İtfaiye ekipleri, dün öğleden sonra Crewe'deki bir konut bölgesinde, kullanılmayan bir binada başlayan yangına hızla müdahale etmek için seferber oldu. Alevler kısa sürede yayılarak çevredeki yapıları da tehdit etti.

Ekipler bugün hala olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor ve bazı sakinler güvenlik nedeniyle evlerine dönemiyor. Yetkililerin açıklamasına göre, yangının tamamen kontrol altına alınması ve bölgenin güvenli hale getirilmesi zaman alacak.

Yanmış binanın etrafındaki birçok yol güvenlik gerekçesiyle kapalı tutulmaya devam ediyor. Evlerinden tahliye edilen sakinler geçici olarak Crewe Yaşam Merkezi'nde ağırlanıyor ve temel ihtiyaçları karşılanıyor.

İtfaiyeciler yangınla mücadele ederken, yerel halka sağlık ve güvenlik açısından kapı ve pencerelerini sıkıca kapalı tutmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Hava kalitesinin olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

Yangını soruşturan polis, detaylı incelemeler sonucunda hayatı tehlikeye atacak şekilde kundaklama şüphesiyle 12 yaşında bir çocuğu gözaltına aldı. Bu durum, toplumda gençlik suçları konusunda endişeleri artırdı.

Yangında şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak maddi hasar büyük. Cheshire Polisi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

Emniyet Müdürü Claire Jesson, basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu zor süreçte gösterdikleri anlayış ve sabır için tüm sakinlere içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Acil durum hizmetleri olay yerinde yorulmadan çalışmaya devam ediyor. İnsanların mümkün olan en kısa sürede evlerine güvenle dönmek isteyeceklerini çok iyi anlıyoruz."

Cheshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi, Cuma günü saat 16:30 civarında Catherine Caddesi'ne ilk ihbarın geldiğini ve hemen harekete geçtiklerini bildirdi. İtfaiye, yangının boyutu nedeniyle çevre ilçelerden de takviye ekipler çağırdı.

Bölgedeki su tedarikçisi United Utilities, yangınla mücadelede kullanılan hidrantların yoğun kullanımının bazı müşterilerin su basıncını ve tedarikini geçici olarak etkilediğini açıkladı. Ayrıca, borulardaki tortuların suyu bir süre boyunca renklendireceği konusunda vatandaşları uyardı, ancak bunun sağlık açısından bir risk oluşturmadığını belirtti.

Yerel yetkililer, olaydan etkilenen tüm sakinlere destek sağlamak için koordineli bir çalışma yürütüyor ve durumun normale dönmesi için gerekli tüm adımları atıyor.