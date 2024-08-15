12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı

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Temmuz ayı sonlarında Texas'ta yaşanan dramatik bir olayda, 12 yaşındaki Dwight Winbush, nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı. Bu olay, bir çocuğun cesaret ve soğukkanlılığının nasıl hayat kurtarabileceğini gösteren etkileyici bir örnek oldu.

Jonquetta Winbush, araç kullanırken aniden nöbet geçirip bayıldı. Ayağı gaz pedalına basılı kalınca, kendisi ve iki çocuğuyla birlikte gölete girdi. Dwight ve 16 yaşındaki kız kardeşi hızlı düşünerek arabadan çıkmayı başardı, ancak anneleri bilinçsiz halde suda mahsur kaldı. Araba giderek daha derine batarken, durumun ciddiyeti her saniye artıyordu.

Şans eseri yakında devriye gezen polis memuru Charles Cobb, çocukların yardım çığlıklarını duydu. Cobb'un hızlı müdahalesi ve iki iyi niyetli vatandaşın da yardımıyla, Winbush sudan çıkarıldı. Cobb'un uyguladığı kalp masajı sayesinde kadının nabzı geri geldi ve hayata tutundu.

Olay sonrası üç hafta yoğun bakımda kalan Winbush'un durumu giderek iyileşti ve doktorlar tam bir iyileşme beklediklerini açıkladı. Bu süreçte, ailenin yaşadığı korku dolu anlar yerini umut ve minnettarlığa bıraktı.

Olayda gösterdikleri cesaret ve hızlı düşünme yeteneği için Cobb ve iki vatandaş resmi bir törenle ödüllendirildi. Bu olay, toplum birlikteliğinin ve anlık kararların önemini bir kez daha gözler önüne serdi ve herkesin bir kahraman olabileceğini hatırlattı.