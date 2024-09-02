13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
Diyarbakır'da 13 gündür aranan 8 yaşındaki Narin'in Ankara'dan gelen özel bir ekip tarafından sorgulanan gözaltındaki amcası S.G. adliyeye sevk edildi. Bölgeden servis edilen görüntülerde amcanın yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildiği anlar yer aldı.
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2.09.2024 11:36:32. #1.11#
SON DAKİKA: 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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