13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı - Son Dakika
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13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran ile ilgili soruşturma başlattı. Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Güran'ın amcası ve muhtar S.G, jandarmada yapılan işlemlerin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. İfade işlemleri tamamlanan S.G, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

02.09.2024 17:49
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan Tavşantepe Köyü Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan Salim Güran, jandarmadaki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

AMCA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TESPİTLER

Gözaltına alınan Narin'in muhtar olan amcası Salim Güran'ın otomobilinde Narin'in DNA'sı tespit edilmiş, telefon kayıtlarını da sildiği öğrenilmişti. Amcayla ilgili ortaya atılan bir diğer iddia ise Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı olmuştu.

2 SUÇTAN TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası Salim Güran'ın, 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandığı bildirildi.

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

EVİ İLE ARABASI ARANDI

Kayıp Narin soruşturmasında bugün öğlen saatlerinde yeni bir gelişme yaşanmıştı. Narin Güran'ın babasının amcası olan A.R.G.'nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı. Dün Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü.

GÖZALTINA ALINAN AĞABEYİ SAVUNMUŞTU

Öte yandan; A.R.G. geçtiğimiz günlerde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Narin'in ağabeyi E.G. hakkında şunları söylemişti: "Çocuğumuz çok duyarlı ve temiz bir çocuk. Büyüklere karşı gayet saygılı bir çocuk. O çocukla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın. Yukarıdan amcasına doğru koşuyor. Amcasına 'Benim bacım kayboldu' diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil."

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı
13 gündür kayıp olan Narin\'in amcası tutuklandı

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Son Dakika 3.Sayfa 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Şeyhmuz Eroğlu: BANANE AMCASI TUTUKLANMIŞ NARİN NERDE NARİN 179 2 Yanıtla
  • Taner İşlek: yazık yahu yazık amcaya dami guvenemiycez idam gelsin artık yazık bu narinlere çok yazık 168 5 Yanıtla
  • Selcuk Aydin: Amcayı koruma amaçlı tutukladılar yada küçücük yavruya birşey yaptığı kesinleştiği için niye açıklamıyorlar anlamış değilim bütün ülke bu habere kilitlendi 121 5 Yanıtla
  • ferhat eser: NARİNE NE OLDU AÇIKLAYIN TÜM TÜRKİYEYE 96 2 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı: Burnuma kötü kokular gelmeye başladı... 74 1 Yanıtla
  • Feridun Yapıcı: eyer amca kıza zarar verdiyse ceza evinde hiç çıkmasın 67 2 Yanıtla
  • Muhendis: 2 aya kadar haberi gelir.iceride kendini asti diye. 61 3 Yanıtla
  • Tuncay Ulutas: Narin nerede inşallah yaşıyordur 62 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Bi de derler amca baba yarısı olmaz olsun böyle baba yarısı 59 2 Yanıtla
  • Sami Göksu: kız cağız birşeye tanık oldu görelim bakalım akrabalık nasılmış 44 5 Yanıtla
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