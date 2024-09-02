13 gündür kayıp olan Narin\'in amcası tutuklandı

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ağustos'ta Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan Tavşantepe Köyü Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan Salim Güran, jandarmadaki işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AMCA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TESPİTLER

Gözaltına alınan Narin'in muhtar olan amcası Salim Güran'ın otomobilinde Narin'in DNA'sı tespit edilmiş, telefon kayıtlarını da sildiği öğrenilmişti. Amcayla ilgili ortaya atılan bir diğer iddia ise Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı olmuştu.

2 SUÇTAN TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası Salim Güran'ın, 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandığı bildirildi.

EVİ İLE ARABASI ARANDI

Kayıp Narin soruşturmasında bugün öğlen saatlerinde yeni bir gelişme yaşanmıştı. Narin Güran'ın babasının amcası olan A.R.G.'nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı. Dün Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü.

GÖZALTINA ALINAN AĞABEYİ SAVUNMUŞTU

Öte yandan; A.R.G. geçtiğimiz günlerde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Narin'in ağabeyi E.G. hakkında şunları söylemişti: "Çocuğumuz çok duyarlı ve temiz bir çocuk. Büyüklere karşı gayet saygılı bir çocuk. O çocukla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın. Yukarıdan amcasına doğru koşuyor. Amcasına 'Benim bacım kayboldu' diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil."