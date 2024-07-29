14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

Myanmar'da 14 yaşındaki Moe Sa Nay, 150.000 TikTok takipçisi için Sinywa Şelalesi'nde selfie çekerken düşerek hayatını kaybetti. Hızlı akıntıyla sürüklenen Nay, iki kaya arasında sıkışıp boğuldu. Bu olay, son dönemde selfie çekerken ölen diğer kişileri hatırlattı. Yeni bir araştırma, selfie çekmenin 'halk sağlığı sorunu' olarak ele alınması gerektiğini öne sürüyor. Uzmanlar, halkın bilinçlendirilmesi ve sosyal medya uygulamalarının güvenlik uyarıları yapması gerektiğini vurguluyor.

29.07.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moe Sa Nay,Myanmar'ın güneydoğusundaki Sinywa Şelalesi'nde 150.000 takipçisi için arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken kayarak düştü. Hızlı akıntıyla sürüklenen genç kız, iki büyük kaya arasına sıkışarak boğuldu.

Kurtarma ekipleri olay yerine ulaştı, ancak kızın bedenini zamanında çıkaramadı. 23 Temmuz sabahı, gönüllüler ve itfaiyeciler cansız bedeni kayalardan çıkarmak için mücadele etti.

Kurtarma görevlisi Mon Zaw, "Kayan kişi dibe ulaştı ama kayalar arasına sıkışarak öldü. Çıkamadığı için hayatını kaybetti," dedi.

Moe'nin bedeni otopsi için hastaneye götürüldü. Arkadaşı ise sadece küçük yaralanmalar geçirdi.

Bu olay, Nisan ayında bir güzellik uzmanının ve iki üniversite öğrencisinin selfie çekerken hayatını kaybetmesinden sonra yaşandı.

Yeni bir araştırma, selfie çekmenin 'halk sağlığı sorunu' olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü. 2008'den bu yana dünya çapında yaklaşık 400 selfie kaynaklı ölüm veya yaralanma vakası rapor edildi.

Araştırmacılar, halkın selfie risklerine karşı bilinçlendirilmesi ve sosyal medya uygulamalarının tehlikelere karşı uyarı yapması gerektiğini vurguladı.

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

Myanmar, Sosyal Medya, 3.Sayfa, Teknoloji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Bey: Mekanı cennet olsun 1 2 Yanıtla

13:37 Bahçeli’den 2 isme yaylım ateşi Erdoğan’ı hedef alan Katz ve Meclis’e gelmeyen Mahmud Abbas’a tepki gösterdi Bahçeli'den 2 isme yaylım ateşi! Erdoğan'ı hedef alan Katz ve Meclis'e gelmeyen Mahmud Abbas'a tepki gösterdi
12:30 SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş’tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin SGK borçlarını ödemesi istenen Yavaş'tan bakanlığa salvo: Önce kendi borcunuzu ödeyin
11:56 Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı Görevine resmen başladı Eski Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Daire Başkanı olarak atandı! Görevine resmen başladı
11:17 Eyyam-ı bahur geliyor, İstanbul’da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak Eyyam-ı bahur geliyor, İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak
10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
14:33 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti
14:14 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
13:43 Floransa’da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti Floransa'da tarihi çeşmede üstsüz bir şekilde yüzen İngiliz kadın turist tepki çekti
13:35 İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu
12:29 Filenin Sultanları, Paris’te galibiyetle başladı Hollanda’yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler Filenin Sultanları, Paris'te galibiyetle başladı! Hollanda'yı 2-0 geriden gelip mağlup ettiler
12:21 Arda Güler’in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı Arda Güler'in Behzat Ç. filminde oynadığı görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 15:05:53. #1.12#
SON DAKİKA: 14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement