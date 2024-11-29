14 yaşındaki kızı taciz eden taksiciye meydan dayağı - Son Dakika
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14 yaşındaki kızı taciz eden taksiciye meydan dayağı

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Düzce'de 14 yaşındaki bir kızı taciz ettiği iddia edilen taksi şoförüne vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kemerle de dövülen taksicinin yediği dayak sonrası kalabalığın içinden sıyrılarak kaçtığı anlar yer aldı.

29.11.2024 14:22
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Düzce'de esnafın kulağına çalınan mide bulandıran iddia tansiyonun birdenbire yükselmesine neden oldu.

14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği söylenen taksiciyi yakalayan 2 şahıs kalabalığın ortasında meydan dayağı attı.

SON ANDA ELLERİNDEN KURTULUP KAÇTI

Vatandaşlar kaldırımda toplanarak o anları izlerken, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kemer darbeleri de indirilen taksicinin yediği dayak sonrası bölgeden apar topar kaçtığı anlar yer aldı.

14 yaşındaki kızı taciz eden taksiciye meydan dayağı

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 14 yaşındaki kızı taciz eden taksiciye meydan dayağı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Onur Barut:
    kesin bilgi olmadan bi kişiyi dövemezsiniz. haberde idda edildi yazıyor 18 3 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    namus abideleri görev başında 5 8 Yanıtla
  • yasin null:
    elinize ayagınıza saglık. 6 1 Yanıtla
  • res:
    Galiba iyi etmişler 5 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: 14 yaşındaki kızı taciz eden taksiciye meydan dayağı - Son Dakika
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