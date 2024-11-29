14 yaşındaki kızı taciz eden taksiciye meydan dayağı

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Bir sonraki maçta oynayamayacak

Yücel Arzen\'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

DEM Parti, İmralı\'ya ne zaman gidiyor? Bakan Tunç\'tan açıklama var

Sahte dolar, gerçeğinden nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

Turistin, 800 liralık hesabı ödememek için yaptığı rezilliğe bakın

Sağlık Bakanlığı\'ndan açıklama: Bazı insanların \'oltalama\' ile verilerini aldılar

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü

Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı

Düzce'de esnafın kulağına çalınan mide bulandıran iddia tansiyonun birdenbire yükselmesine neden oldu.

14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği söylenen taksiciyi yakalayan 2 şahıs kalabalığın ortasında meydan dayağı attı.

SON ANDA ELLERİNDEN KURTULUP KAÇTI

Vatandaşlar kaldırımda toplanarak o anları izlerken, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kemer darbeleri de indirilen taksicinin yediği dayak sonrası bölgeden apar topar kaçtığı anlar yer aldı.