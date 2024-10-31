15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı

Geniş Video İzle

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kostümle koşan E.C.E. isimli şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şahsı köprüye götüren S.K. isimli kişi de tespit edildi. Her iki şahsa da çeşitli maddelerden toplamda 2 bin 70 lira idari para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı.

31.10.2024 06:53  Güncelleme: 07:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kostümle koşan şahıs ile ilgili çalışma başlattı. Koşan kişinin E.C.E. isimli şahıs olduğu ve onu oraya götüren kişinin ise S.K. isimli şahıs olduğu belirlendi. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Yapılan incelemelerde, 30 Ekim 2024 tarihinde 15 Temmuz Köprüsünde kostümlü vaziyette koşarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahsın E.C.E. isimli şahıs olduğu belirlenmiş, şüpheli şahsın köprü üzerine ulaşımını sağlayan şahsın ise S.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca S.K. isimli şahsın, kostümlü vaziyette köprü üzerinde yaya olarak koşan E.C.E.'yi video kaydına aldığı sırada trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlenmiş, şahıslar aynı gün görevlilerce yakalanmıştır. Şüpheli şahıslardan S.K. isimli şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 47/1-D (Yönetmelikte belirtilen kurallara uymamak) maddesinden, 59 (Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek) maddelerinden olmak üzere toplamda bin 380 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Şahıslardan E.C.E. isimli şahsa ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 68/1-A-2 ( Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, yayaların taşıt yolunun kenara yakın olan kısmı dışında yürümeleri) maddesinden 690 TL idari para cezası uygulanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında TCK 179/2 (Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak) maddesinden adli işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde Kostümle koşarken yakalandı

15 Temmuz, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı - Son Dakika


16:53 CHP ve DEM Parti, Esenyurt’ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor
16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
08:09 “Esenyurt’a döneceğiz“ paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu
07:41 Gonca Vuslateri’nin oynadığı sahne çok konuşuldu Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu
07:24 Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 17:37:45. #1.12#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.