15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim

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Dün gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "SMA" yazılı araçla eylem yapan ve yolu trafiğe kapatan şahıs, emniyette ifadesinde "Pişman değilim" dedi

15.06.2024 14:27  Güncelleme: 14:41
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde üzerine 'SMA' yazılı araçla eylem yapan R.C.Ç. nedeniyle köprü dün trafiğe çift yönlü kapatılmıştı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen R.C.Ç. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.C.Ç.'nin ifadesinde 'pişman değilim' dediği öğrenildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dün saat 22.00 sıralarında bipolar hastası olduğu belirtilen R.C.Ç.'nin üzerinde 'SMA' yazan otomobil ile köprü üzerine gelerek yolu trafiğe kapatması nedeniyle güvenlik tedbiri olarak köprü çift yönlü trafiğe kapatıldı. R.C.Ç. polis ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu. R.C.Ç.'nin teslim olmasının ardından, ilk olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş trafiğe açıldı. Eylemde kullanılan otomobilin çekilmesinin ardından ise köprü tamamen trafiğe açıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' Eylemi Yapan Şahıs: 'Pişman Değilim'

"1,5 YILDIR BİPOLAR TEDAVİSİ GÖRÜYOR"

Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.

"PİŞMAN DEĞİLİM" DEDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinde SMA hastalarına dikkat çekmek için eylem yaptığını, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim

İçişleri Bakanı, 15 Temmuz, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim - Son Dakika
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