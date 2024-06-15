15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün gece üzerinde "SMA" yazan araçla eylem yapıp trafiğin 1,5 saat kapanmasına yol açan şahıs tutuklanırken savcılıktaki ifadesi de ortaya çıktı. Aracındaki bomba süsü verilmiş düzeneği kendisinin yaptığını söyleyen şahıs, "Düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu. Ayrıca akü ve birtakım kabloları yerleştirdim. Kimseden herhangi bir destek veya yardım almadım. Kimsenin haberi yoktur." dedi.

15.06.2024 20:50
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün gece üzerinde "SMA" yazan araçla eylem yapıp trafiğin 1,5 saat kapanmasına yol açan şahsın savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Aracındaki bomba süsü verilmiş düzeneği kendisinin yaptığını söyleyen şahıs, "Düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu. Ayrıca akü ve birtakım kabloları yerleştirdim. Kimseden herhangi bir destek veya yardım almadım. Kimsenin haberi yoktur." ifadelerini kullandı.

KÖPRÜDE EYLEM YAPAN ŞAHIS TUTUKLANDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün gece üzerinde "SMA" yazılı araçla eylem yaparak köprü trafiğinin çift yönlü trafiğe kapatılmasına neden olan R.C.Ç. isimli şahıs tutuklandı. Şahsın savcılıktaki ifadesinde ilginç ayrıntılar yer aldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu

ARAÇTAKİ BOMBA SÜSÜ VERİLMİŞ DÜZENEKTE UN VE MAKARNA

Aracındaki bomba süsü verilmiş düzeneği kendisinin yaptığını anlatan R.C.Ç, "Amacım trafiği kapatmak ve bu mevzuya dikkati çekmekti. Düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu. Ayrıca akü ve birtakım kabloları yerleştirdim. Kimseden herhangi bir destek veya yardım almadım. Kimsenin haberi yoktur." dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu

EYLEM 1 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Köprü üzerinde aracını yan çekerek trafiğin durmasına neden olan R.C.Ç. polis ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmaları sonucunda teslim olmuş, R.C.Ç.'nin teslim olmasının ardından ilk olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş trafiğe açılmıştı. Eylemde kullanılan otomobilin çekilmesinin ardından ise köprü tamamen trafiğe açık hale gelmişti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu

BAKAN YERLİKAYA: BİPOLAR TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili yaptığı açıklamada R.C.Ç.'nin 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğünün tespit edildiğini bildirmişti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu

"SMA HASTALARINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPTIM"

Olay sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.C.Ç. gözaltına alınmış ve ifadesinde eylemi, SMA hastalarına dikkat çekmek için yaptığını belirterek "Pişman değilim" demişti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu

15 Temmuz, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ifadesinden yeni detaylar: Bomba süsü verilmiş düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu - Son Dakika


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