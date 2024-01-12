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15 Yaşındaki Çocuğu Öldüresiye Darp Ederek Yol Kenarına Attılar - Son Dakika
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15 Yaşındaki Çocuğu Öldüresiye Darp Ederek Yol Kenarına Attılar

Gaziantep'te çocuklarını darp ettiğini iddia ettikleri 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu öldüresiye darp eden saldırganlar tutuklandı. Olay sonrası ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

12.01.2024 - 16:12,
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15 yaşındaki çocuğu öldüresiye darp ederek yol kenarına attılar

Çocuklarını darp ettiğini iddia ettikleri 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu öldüresiye darp ettiler

Saldırganlar önce yakalandı sonra tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2 şahıs, çocuklarını darp ettiğini iddia ettikleri 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu öldüresiye darp ederek sokağa attı. Olay sonrası ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan şahıslar ise tutuklandı.

Olay, 9 Ocak 2024 tarihinde Gaziantep'te meydana geldi. İddiaya göre, H.Ö. ve M.F.K. isimli şahıslar, parkta oyun oynadığı sırada çocuklarını darp ederek düşürdüğünü iddia ettikleri 15 yaşındaki yabancı uyruklu A.Z.'yi öldüresiye darp etti. Uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan A.Z., çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. A.Z., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, ailenin şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Saldırganlar önce yakalandı, sonra tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar neticesinde 15 yaşındaki çocuğu darp ederek sokağa attığı tespit edilen H.Ö. ve M.F.K. isimli 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Tutuklanan H.Ö. isimli şahsın, taksirle yaralama nedeniyle 3 ayrı suç kaydının da bulunduğu belirlendi.

Valilik, konu ile ilgili açıklama yaptı

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde 9 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen 2009 doğumlu (A.Z)'nin darp edilmesi olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ivedilikle yapılan çalışmalar neticesinde olayın failleri olduğu tespit edilen ve adlı şahıslar yakalanmış olup, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Şahısların arşiv kayıtlarının incelenmesinde adlı şahsın taksirle yaralama nedeniyle 3 ayrı suç kaydı bulunduğu anlaşılmıştır. Hastanede tedavi altına alınan mağdura acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Darp edilen çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.

15 Yaşındaki Çocuğu Öldüresiye Darp Ederek Yol Kenarına Attılar
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa 15 Yaşındaki Çocuğu Öldüresiye Darp Ederek Yol Kenarına Attılar - Son Dakika


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