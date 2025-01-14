15 yaşındaki çocuk, abisini öldürdü, olaya şahit olan baba kalp krizi geçirip öldü

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Felaket nedeniyle bir şirket hedefte! Yangınla ilgili ilk oldu

Teksas'ın Texas City kentinde yaşanan trajik olayda, 15 yaşındaki bir gencin kazara vurduğu 17 yaşındaki ağabeyini kurtarmaya çalışırken, babaları da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Galveston İlçe Adli Tıp Kurumu'nun açıklamasına göre, olay yerine gelen polis ekipleri 41 yaşındaki Jay Gonzales ve 17 yaşındaki oğlu Joshua Gonzales'i cansız buldu. Polis, Joshua'nın 15 yaşındaki kardeşinin ateşlediği silahla, babasının ise oğluna ilk yardım yaparken geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

NBC'nin yerel kanalı KPRC-TV'nin haberine göre, Pazartesi sabahı saat 01:20'de bildirilen olayın ardından, 15 yaşındaki kardeş sorgulandıktan sonra annesine teslim edildi. Olay, Galveston Bölge Savcılığı'na sevk edildi.

Texas City Bağımsız Okul Bölgesi yaptığı açıklamada, "Öğrencimizin kaybından derin üzüntü duyuyoruz. Öğrencilerimiz ve personelimiz için psikolojik destek sağlıyoruz" dedi.

Gezici dövme sanatçısı olan baba Jay Gonzales'in iş arkadaşı Melo Salazar, "Topluma yardım etmek için her zaman öne çıktığı için çok seviliyordu. Okul yardımları, bağış kampanyaları düzenlerdi. Elinden gelen her şeyi yapardı" diyerek acısını dile getirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve halkın güvenliğini tehdit eden bir durum olmadığını açıkladı. Ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi çalışmaları sürüyor.