15 yaşındaki çocuk "dışarı çay servisi yapmadı" diye kahvehaneciyi öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

15 yaşındaki çocuk "dışarı çay servisi yapmadı" diye kahvehaneciyi öldürdü

Geniş Video İzle

İstanbul'da bir kahvehaneye gelen 15 yaşındaki çocuk, kapı önüne çay servisi yapmayan kahvehaneciyi yanında taşıdığı silahla öldürdü. Katil zanlısı çocuğun olay yerinden koşarak kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

11.12.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Tuna Mahallesi'ndeki kahvehanede 6 Aralık'ta kan donduran bir olay yaşandı. 15 yaşındaki bir çocuk, yanında 8 yaşındaki başka bir çocukla kahvehaneye geldi.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK BİR BARDAK ÇAY YÜZÜNDEN CİNAYET İŞLEDİ

Show TV'nin haberine göre; içeri girmeyen çocuklar kahvehane sahibi İhsan Zekioğlu'ndan (62) dışarı çay getirmesini istedi. Zekioğlu ise çocuklara dışarı çay servisi olmadığını ifade etti. Aldığı yanıta sinirlenen 15 yaşındaki çocuk, yanında taşıdığı silahla içeride başka müşteriye çay servisi yapan kahvehaneciye ateş etti. Masanın altına saklansa da kurşunlardan kaçamayan Zekioğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISININ KOŞARAK KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Saldırgan ve yanındaki çocuğun olay yerinden koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırının ardından bir kişinin elinde silahla koşarak kaçtığı ve bir kişinin de saldırganı sopayla yakalamaya çalıştığı görülüyor. Polis, katil zanlısı çocuğu yakalamak için arama çalışması başlattı.

"30 SENELİK MÜŞTERİSİNE BİLE DIŞARI ÇAY VERMİYORDU"

Mahalle sakinleri, "Dışarı çay servisi yasak. 30 senelik müşterisine dahi dışarıya çay vermiyordu. Kimseye zarar verecek bir adam değildi." dedi. Diğer bir mahalleli ise, "Bizim bir arkadaşımız çocukları üst sokağa kadar kovalıyor ama yakalayamıyor." ifadesini kullandı.

15 yaşındaki çocuk "dışarı çay servisi yapmadı" diye kahvehaneciyi öldürdü

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Çocuk, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 yaşındaki çocuk 'dışarı çay servisi yapmadı' diye kahvehaneciyi öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Sagdic:
    birde sn c.baskani biz iskenceyi kaldirdik diyor. ulke teksasi gecmis daha hala konusuyor 11 11 Yanıtla
  • Ali :
    Cocuk da suc yok bu cocugu suca zorlayan icinde bulungugumuz sacma sapan diziler ve bu dizilere özenen gencler, diger taraftan lastik gibi uzayan adalet ve ülkemin adalete olan güveni olmadigi icin birkac gün yatip cikacagini biliyorlar. 12 2 Yanıtla
  • Murat:
    çay bahane işin içinde başka bir şey vardır.! 12 2 Yanıtla
  • Semih Öz:
    eğer orası para kazanıyorsa . çökmek için yapılmışta olabilir. vuran çocukların memleketinden de belli olur zaten 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
16:40 TSK’dan Rakka’ya hava operasyonu PKK-YPG’nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
22:56 Kebapçıya silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:36 Süper Lig devi, takım halinde PFDK’ya sevk edildi Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi
22:29 Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
22:10 Mourinho’dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt Mourinho'dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt
21:46 Halep’ten çekilmelerinin nedenini anlattı PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 17:29:28. #1.12#
SON DAKİKA: 15 yaşındaki çocuk "dışarı çay servisi yapmadı" diye kahvehaneciyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.