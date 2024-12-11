İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Tuna Mahallesi'ndeki kahvehanede 6 Aralık'ta kan donduran bir olay yaşandı. 15 yaşındaki bir çocuk, yanında 8 yaşındaki başka bir çocukla kahvehaneye geldi.
Show TV'nin haberine göre; içeri girmeyen çocuklar kahvehane sahibi İhsan Zekioğlu'ndan (62) dışarı çay getirmesini istedi. Zekioğlu ise çocuklara dışarı çay servisi olmadığını ifade etti. Aldığı yanıta sinirlenen 15 yaşındaki çocuk, yanında taşıdığı silahla içeride başka müşteriye çay servisi yapan kahvehaneciye ateş etti. Masanın altına saklansa da kurşunlardan kaçamayan Zekioğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Saldırgan ve yanındaki çocuğun olay yerinden koşarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırının ardından bir kişinin elinde silahla koşarak kaçtığı ve bir kişinin de saldırganı sopayla yakalamaya çalıştığı görülüyor. Polis, katil zanlısı çocuğu yakalamak için arama çalışması başlattı.
Mahalle sakinleri, "Dışarı çay servisi yasak. 30 senelik müşterisine dahi dışarıya çay vermiyordu. Kimseye zarar verecek bir adam değildi." dedi. Diğer bir mahalleli ise, "Bizim bir arkadaşımız çocukları üst sokağa kadar kovalıyor ama yakalayamıyor." ifadesini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 15 yaşındaki çocuk 'dışarı çay servisi yapmadı' diye kahvehaneciyi öldürdü - Son Dakika
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