15 yaşındaki kadın müşteriyi saçlarından sürükleyerek dışarı attı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

15 yaşındaki kadın müşteriyi saçlarından sürükleyerek dışarı attı

Geniş Video İzle

Maryland'deki 18 yaşındaki kuaför Jayla Cunningham, 150 dolarlık ödeme konusunda yaşanan tartışma sonrası 15 yaşındaki müşterisini salon zemininde sürüklediği anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Video hızla yayıldı ve şimdi Cunningham cezai suçlamalarla karşı karşıya. Olayın ardından genç kızın annesi polise şikayette bulundu.

10.03.2025 11:09  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maryland'de yaşayan 18 yaşındaki kuaför Jayla Cunningham, 150 dolarlık ödeme konusunda yaşanan tartışma sonrası 15 yaşındaki müşterisini salon zemininde sürüklediği anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı ve şimdi cezai suçlamalarla karşı karşıya.

Hızla yayılan videoda Cunningham'ın genç kızı kapüşonundan tutarak salon koridorunda sürüklediği ve onu zorla çöp torbasının yanındaki bir odaya çektiği görülüyor. Kız bu sırada ahşap zeminde kayıyor.

Cunningham videoda kıza: "Birisi parayı gönderene kadar burada oturacaksın. Şaka yapmıyorum. Az önce kaçmaya çalıştın. Seni dövmediğim için şanslısın" diyor.

Daha sonra Cunningham, kızın saçının bir kısmını kesiyor ve kamera kadrajından çıkıyor. Genç kız ise saçına dokunarak doğrulmaya çalışıyor. Bu sırada Cunningham tekrar görüntüye giriyor ve doğrudan güvenlik kamerasına bakıyor.

Olayın ardından genç kızın annesi polise şikayette bulundu. Anne, kuaförün kızını sürüklerken sadece kapüşonundan değil, saçından da çektiğini söyledi ve kızının bu olaydan dolayı büyük bir travma yaşadığını belirtti.

Cunningham ise kendini savunarak, genç müşterinin peruk takma işlemi dahil 150 dolarlık hizmeti ödemeden kaçmaya çalıştığını iddia ediyor:

"Bana ödemeden kaçtı. Para almak ya da polis gelene kadar onu kapüşonundan tutarak salona geri getirdim. Çünkü dışarı çıkıp gidecekti. Bunu yapmasaydım, gidecekti ve asla ödemeyi alamayacaktım."

Genç kızın annesi ise farklı bir hikaye anlatıyor. Anneye göre kızı, ödemeyi yanlışlıkla başka bir CashApp hesabına göndermiş ve Cunningham'a nasıl ödeme yapacağını çözmeye çalışırken kuaför onu yakalamış.

Şimdi aile, kızlarını temsil etmesi için avukat tuttu. Avukat De'Aja Thompson: "Bu video korkunç. Bahsettiğimiz kişi 15 yaşında bir çocuk. Basit bir hata yüzünden ceketinden tutularak salon zemini boyunca sürüklenen bir çocuk" dedi.

Cunningham, 18 Nisan'da mahkemeye çıkacak. Ayrıca önceden de başka bir olayla ilgili üç saldırı suçlaması aldığı ve 18 Mart'ta duruşmasının olduğu bildirildi.

Bu arada Cunningham, Instagram'da yaptığı paylaşımda viral video nedeniyle ölüm tehditleri aldığını söyledi. Ayrıca işletmesi için yeni kurallar getirdi: sadık müşterileri hala 25 dolar depozito ödeyecek, ancak yeni müşteriler önceden tam ödeme yapacak ve kimliklerini gönderecek. 14-18 yaş arasındaki gençlerin ise yanlarında bir yetişkinle gelmesi gerekecek.

15 yaşındaki kadın müşteriyi saçlarından sürükleyerek dışarı attı
15 yaşındaki kadın müşteriyi saçlarından sürükleyerek dışarı attı
15 yaşındaki kadın müşteriyi saçlarından sürükleyerek dışarı attı

Amerika Birleşik Devletleri, 3-sayfa, Kuaför, Polis, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 15 yaşındaki kadın müşteriyi saçlarından sürükleyerek dışarı attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Dünya Oyuncusu:
    Ülkenin adı oyun parkı adı gibi olunca, 18 yaşındaki kızın kuaför, 15 yaşındaki kızın müşteri olması ve böyle olaylar olması çok normal.. Kuaförcülük oynarken kavga etmişler yavrucaklar.. 6 2 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    25 SENE BU GİBİ REZİLLERE İYİ GELİR BİR DAHA YAPAMAZLAR İBRET OLUR 0 3 Yanıtla
  • Nurullah Osmanoğlu:
    Tam olarak bunu diyorum.hakedenler war 1 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    kocasınada yapar 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
X Twitter çöktü mü Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor X (Twitter) çöktü mü? Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
Ece Güler’in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece’ye tuvaletleri temizlettiler Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi

13:10 X Twitter çöktü mü Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor X (Twitter) çöktü mü? Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
09:50 Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
09:49 Ece Güler’in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece’ye tuvaletleri temizlettiler Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
19:05 Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
19:00 Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
18:47 İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
18:31 Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
18:13 Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
18:05 Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 13:24:49. #7.13#
SON DAKİKA: 15 yaşındaki kadın müşteriyi saçlarından sürükleyerek dışarı attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.