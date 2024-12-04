Aydın'ın Efeler ilçesinde yanında çırak olarak çalışan 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bayan kuaförü tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kuaför salonunda yaşanan olayda meslek öğrenmek amacıyla kuaför M.K'nın yanında işe başlayan 15 yaşındaki kız, bir süre sonra rahatsız edici davranışlarla karşı karşıya kaldı. Çocuğun, ustasının müstehcen konuşmaları ve cinsel istismarına maruz kaldığı öne sürüldü.
Yaşadıkları karşısında sessiz kalmayan genç kız, taciz anını kayıt altına alarak durumu ailesine anlattı. Ailenin desteğiyle önce işten ayrılan çocuk, ardından polise ve savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan bayan kuaförü M.K., polisteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı - Son Dakika
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