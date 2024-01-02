15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı

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Güney Galler'de bir şahıs, bir su parkındaki giyinme odasında soyunan 15 yaşındaki bir kız öğrenciyi kayda alırken güvenlik kameralarına yakalandı. Kızın da durumu fark edip tepki göstermesi üzerine yakalanacağını anlayan şahıs kaçtı. Polis, genç kızın şikayeti üzerine harekete geçerek adamı kız arkadaşının evinde gözaltına aldı.

TELEFONU KABİNE UZATIP KIZI ÇEKMEYE BAŞLADI

Yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, 27 yaşında olduğu belirtilen adamın, annesi ile beraber soyunma kabininde bulunan 15 yaşındaki kızın yanındaki kabine girdiğini gösteriyor. Adam kabinlerin arasındaki bölmede bulunan boşluktan telefonunu kızın soyunduğu kabine doğru uzattı. Genç kız telefonu fark edince telefonu tekmeledi.

HAKİM SAVUNMASINA İNANMADI

Yakalanacağını anlayan adam olay yerindenhızla kaçtı. Kızın şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, 27 yaşındaki adamı kız arkadaşının evinde gözaltına aldı. İsmi Warlow olarak açıklanan adam mahkemede telefonun yanlışlıkla düşürdüğünü söyledi. Hakim, kendisine bu iddiaya inanmak için saf olmak gerektiğini söyledi.

6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Geçmişte başka suçlardan kaydı bulunan Warlow'a 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme Warlow'un cezasını iki yıl erteledi.