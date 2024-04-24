150 liralık tıraş ücretini fazla bulunca berber dükkanına silahla saldırdı - Son Dakika
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150 liralık tıraş ücretini fazla bulunca berber dükkanına silahla saldırdı

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İstanbul'da 150 lira olan saç tıraşı ücretini fazla bulan müşteri, iş yerine kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

24.04.2024 15:26  Güncelleme: 15:37
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İstanbul'da bir kişi tıraş olduktan sonra 150 liralık ücreti fazla buldu ve 100 lira verdi. Taraflar arasında çıkan tartışmadan bir süre sonra tekrar berberin önüne gelen şüpheli, dükkana kurşun yağdırdı. Saldırgan, polisin operasyonu ile yakalanarak tutuklandı.

TIRAŞ PARASI İÇİN TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, 5 Nisan Cuma günü, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi İplikçi Fırın Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa D. tıraş olmak için berbere gitti. Saç-sakal tıraşı olduktan sonra ücretin ne kadar olduğunu sordu. Berber Hikmet Zengin'in 150 lira olduğunu söylemesi üzerine müşteri, indirim yapılmasını istedi. Bunun üzerine berber de "120 lira olur" dedi. Müşteri Mustafa D. cebinden çıkardığı 100 lirayı berbere verdi. Bunun üzerine berber ile müşteri arasında tartışma çıktı.

OLAY YERİNE SİLAHLA GELEREK DÜKKANI KURŞUNLADI

Tartışmasının büyümesi üzerine dükkanın önüne çıkan ikili arasında kısa süreli arbede yaşandı. Daha sonra Mustafa D., berber dükkanından ayrılarak uzaklaştı. Bir süre sonra berbere gelen Mustafa D., iş yerine kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan kaçtı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada, güvenlik kamera kayıtlarından olayı gerçekleştiren şüpheliyi tespit etti.

150 liralık tıraş ücretini fazla bulan müşteri, berber dükkanına kurşun yağdırdı

SİLAHLI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Mustafa D., İstiklal Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında da olayda kullandığı silah ele geçirildi. Şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

150 liralık tıraş ücretini fazla bulan müşteri, berber dükkanına kurşun yağdırdı

"100 LİRA İÇİN VURULACAKTIK"

Berber Hikmet Zengin "Mustafa geldi. Saç sakal tıraşı oldu. Daha sonra tıraş ne kadar diye sordu. 150 lira deyince indirim istedi ben de 120 lira olur dedim. Bana cebinden 100 lira para çıkardı. "20 lirayı da 2 saat sonra veririm" dedi. Ben de "2 saat sonra paranın tamamını verirsin" dedim. Aramızda tartışma yaşandı. Gitti, silah aldı geldi. Havaya ateş etti. Beni tehdit etti. "Seni vururum, öldürürüm" dedi. Yani 100 lira için vurulacaktık başka bir şey yok" dedi.

150 liralık tıraş ücretini fazla bulan müşteri, berber dükkanına kurşun yağdırdı
150 liralık tıraş ücretini fazla bulan müşteri, berber dükkanına kurşun yağdırdı
150 liralık tıraş ücretini fazla bulan müşteri, berber dükkanına kurşun yağdırdı

Beyoğlu, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 150 liralık tıraş ücretini fazla bulunca berber dükkanına silahla saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 150 liralık tıraş ücretini fazla bulunca berber dükkanına silahla saldırdı - Son Dakika
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