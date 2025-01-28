Adana\'da kebapçıdaki infazın altından çete savaşı çıktı

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Adana'da kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli Mersin'de yakalandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'ndeki bir lokantaya, 10 Aralık 2024'te kimliği belirsiz motosikletli kişi tarafından tabancayla ateş açılması sonucu Şehmus Yılmaz'ın (32) yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

ALTINDAN ÇETE SAVAŞI ÇIKTI

Cinayet masası ekipleri, Yılmaz'ın husumetli iki suç örgütünün nüfuz çatışması nedeniyle öldürüldüğünü belirledi. Ekipler, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırıyı gerçekleştirenin 16 yaşındaki E.M. olduğunu tespit etti. Mersin'e kaçtığı belirlenen E.M, Yenişehir ilçesi Kuzeykent Mahallesi'nde saklandığı depoya yapılan baskınla yakalandı.

TETİKÇİ CİNAYET PARASINI ALAMAMIŞ

Cinayeti para karşılığında işlediği ve anlaştığı parayı alamadığı öne sürülen zanlı, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polis ekipleri, E.M.'yi azmettirenleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.