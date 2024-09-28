Karısının acı dolu ihaneti hayatını alt üst etti! Yasak aşkı henüz bir çocuk - Son Dakika
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Karısının acı dolu ihaneti hayatını alt üst etti! Yasak aşkı henüz bir çocuk

Karısının acı dolu ihaneti hayatını alt üst etti! Yasak aşkı henüz bir çocuk

Malezyalı bir adam, öğretmen karısının 17 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşk yaşadığını öğrendi. Büyük bir şok yaşayan adam, karısının ihanetini onun cep telefonundaki mesaj ve fotoğraflarına bakarak öğrendi. İhanete uğrayan adam ''Kalbim parçalandı'' ifadelerini kullandı.

28.09.2024 20:59
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Karısının 17 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşkını öğrenen eşin hayatı alt üst oldu. Acı dolu ihanetle karşılaşınca ne yapacağını bilemeyen adam, karısını hala çok sevdiğini söyledi.

Malezyalı bir adam, karısının kendisini 17 yaşındaki öğrencisiyle aldattığını öğrendikten sonra büyük bir şaşkınlık yaşadı. Adam karısının ihanetini onun cep telefonundan öğrendi. Karısının sosyal medya hesaplarının mesaj bölümünde gezinen adam gördükleri karşısına büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

"YETERLİ KANITIM VAR AMA ONU HALA SEVİYORUM"

Malezya'da ismi açıklanmayan bir adam öğretmen olan karısının öğrencisiyle yasak aşk yaşadığını öğrenince derin bir üzüntü hissetti. Adam karısını havalimanına götürdüğünde cep telefonunu aldı ve eşinin sosyal medya hesaplarında dolaşınca gerçekler gün yüzüne çıktı.

Karısının öğrencisiyle mesajlaşmalarını yakalayan adam, "Birbirlerine isim takıyorlar, birbirlerinin fotoğraflarını gönderiyorlar, selfie çekiyorlar ve birlikte seyahat planlıyorlar. Galerisine baktım ve aynı şeyi gördüm. Onunla yüzleşmek için yeterli kanıtım var ama onu hala seviyorum. Kalbim parçalandı" dedi.

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Son Dakika 3.Sayfa Karısının acı dolu ihaneti hayatını alt üst etti! Yasak aşkı henüz bir çocuk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Sevde Meriç:
    Haber mi bu şimdi 63 0 Yanıtla
  • Yalçın Döken:
    Kalitesizlik rezil habercilik 53 0 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    eeee ne olmuş bize ne Malezya dan 49 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    sizin gibi gereksiz 31 2 Yanıtla
  • hamdi aslantaş:
    Desene pazartesi borsamız düşecek bu habere karşılık tühhhhhh 21 0 Yanıtla
  • Ömer Doğan:
    Ne alaka ?? Türkiye’de bundan binlercesi var Malezyaya kadar gitmene gerek yoktu 15 0 Yanıtla
  • Muhammed Boğatekin:
    Yemin ederim bitmişsin sen sondakika. Habercilikten nasibini almamışsın. Bu nedir ya? Neresi haber değeri taşıyor bunun. 11 0 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    biraz kaliteli haber yapin artik.. iyice sacmaladiniz artik. 7 0 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    sacma.haberr. 6 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Karısının acı dolu ihaneti hayatını alt üst etti! Yasak aşkı henüz bir çocuk - Son Dakika
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