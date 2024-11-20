18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor - Son Dakika
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18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor

18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor

İngiltere'de yaşayan 18 yaşındaki güzellik kraliçesi Ania Czopinski'den endişe verici haber. Genç kız en son 11 Kasım'da Polonya'nın Krakow Havalimanı'nda görüntülendi. Polonya kökenli olmasına rağmen daha önce hiç bu ülkeyi ziyaret etmemiş ve dil bilmeyen Ania'nın yanında pasaport ve telefon da bulunmuyor. Kızının güvenliğinden endişe duyan babanın başvurusu üzerine Polonya ve İngiliz polisi ortak arama çalışması başlattı.

20.11.2024 15:10
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İngiltere'de yaşayan 18 yaşındaki güzellik kraliçesi Ania Czopinski'den bir haftadır haber alınamıyor. Genç kız en son 11 Kasım'da Polonya'nın Krakow John Paul II Havalimanı'nda güvenlik kameralarına yansıdı. Polonya kökenli olmasına rağmen daha önce hiç bu ülkeyi ziyaret etmemiş ve Lehçe bilmeyen Ania'nın durumu ailesini endişelendiriyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, gri yırtık jean ve siyah ceket giyen Ania'nın bavuluyla havalimanında yürüdüğü görülüyor. Polis, genç kızın yanında pasaport ve telefon olmadan seyahat ettiğini belirtti. Yaklaşık 165 cm boyunda, zayıf yapılı ve uzun koyu sarı saçlı olan Ania, bu yıl Genç Britanya Güzeli yarışmasında yarı finale kalmıştı.

Bu Ania'nın ilk kayboluşu değil. Geçen Ağustos ayında Leeds Festivali'nden eve dönmeyince de ailesi endişeye kapılmıştı. O zaman Whitley Bay'deki evine dönmek için otostop yapmaya çalışırken kaybolan Ania, birkaç gün sonra bulunmuştu.

Kızının güvenliği için endişelenen baba Stephen Czopinski, son görüşmelerini duygusal bir şekilde anlattı: "Son gördüğümde işe giderken her zamanki gibi alnından öptüm. Genelde beni iter ama o gün bana sarılıp 'Seni seviyorum baba' dedi. Şimdi nerede olduğunu bilmiyoruz ve çok endişeliyiz."

Polonya ve İngiliz polisi, Ania'nın bulunması için ortak çalışma yürütüyor."

18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor

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Son Dakika 3.Sayfa 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Çevre:
    Müge Anlı bulur onu 0 0 Yanıtla
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