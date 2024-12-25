Arkadaşına silah çeken de var, taciz ve istismar eden de. Giderek artan akran zorbalığı ile birlikte mağdur çocukların sayısı da her geçen gün yükseliyor.
Son olarak İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 18 yaşından küçük genç bir kızın yaşıtı bir diğer kızı parkta tekme, tokat ve yumruklarla yere yatırıp dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde parkta bulunan diğer çocukların olayı ayırmak yerine güldüğü ve cep telefonu kamerasıyla kayıt altına almaya çalıştığı görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › 18 yaşından küçük kız, arkadaşını acımasızca dövdü - Son Dakika
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