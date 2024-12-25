18 yaşından küçük kız, arkadaşını acımasızca dövdü - Son Dakika
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3.Sayfa

18 yaşından küçük kız, arkadaşını acımasızca dövdü

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Dehşete düşüren akran zorbalığı kameraya yansıdı. 18 yaşından küçük bir kız çocuğu, yaşıtı bir diğer kızı parkta tekme, tokat ve yumruklarla yere yatırıp dövdü.

25.12.2024 23:45
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Arkadaşına silah çeken de var, taciz ve istismar eden de. Giderek artan akran zorbalığı ile birlikte mağdur çocukların sayısı da her geçen gün yükseliyor.

TEKME TOKAT DÖVDÜ

Son olarak İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 18 yaşından küçük genç bir kızın yaşıtı bir diğer kızı parkta tekme, tokat ve yumruklarla yere yatırıp dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde parkta bulunan diğer çocukların olayı ayırmak yerine güldüğü ve cep telefonu kamerasıyla kayıt altına almaya çalıştığı görüldü.

18 yaşından küçük kız, arkadaşını acımasızca dövdü

Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 18 yaşından küçük kız, arkadaşını acımasızca dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Çelikk:
    Z kuşağı oopular ami delikler 13 1 Yanıtla
  • nihat bıçak:
    Hanzolar sizii 2 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ferhatta Z kuşağından 2 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    sopa atanda yıyende zevk alan nesil olabılır 2 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ferhat Serkan ne diyor senin için?? 1 0 Yanıtla
  • Koçer Yusuf:
    kesin erkek arkadaşlari için kavga ediyorlar 1 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ne diyor celik 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sana sormalı serkaaan 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Güler:
    kadın a şiddet i kadın a anlatamayan toplumuz 0 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ferhadi kim dikler boş bı insan zaten 0 0 Yanıtla
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