18 yaşından küçük kız, arkadaşını acımasızca dövdü

3.Sayfa

Arkadaşına silah çeken de var, taciz ve istismar eden de. Giderek artan akran zorbalığı ile birlikte mağdur çocukların sayısı da her geçen gün yükseliyor.

TEKME TOKAT DÖVDÜ

Son olarak İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 18 yaşından küçük genç bir kızın yaşıtı bir diğer kızı parkta tekme, tokat ve yumruklarla yere yatırıp dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde parkta bulunan diğer çocukların olayı ayırmak yerine güldüğü ve cep telefonu kamerasıyla kayıt altına almaya çalıştığı görüldü.