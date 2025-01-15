19 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası sahte içki operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Necati Kaya:

Sadece içkiden devlete 108 milyar lira hazineye gidiyor. Bu da devlet memuruna,emekliye maaş olarak veriliyor. Isin ilginc yani ickiden gelen vergiyi maaş olarak alıp afiyetle yiyen diyanet ve benzeri zihniyet trolleri içki yasaklansin,günah vs deyip duruyorlar. Bu da yetmiyor bazı insanlıktan çıkmış yaratıklar oh olsun mealinde yorumlar yaziyorlar.Bu ne omugasizlik,ikiyuzlüluk.