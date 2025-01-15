19 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası sahte içki operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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19 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası sahte içki operasyonu: 2 kişi tutuklandı

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İstanbul'da sahte içki tüketiminden dolayı hastanelere başvuran 65 kişiden 19'unun hayatını kaybetmesi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Aydın A. ve Mehmet K. adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

15.01.2025 18:48  Güncelleme: 19:04
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İstanbul'un Başakşehir, Sarıyer, Fatih ve Kağıthane'de sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle hastanelere başvuran 65 kişiden 19'unun yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Sahte içkileri bir kısmını işlettikleri lokantada sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Türkmenistanlı Agazhan O. ve Amangül D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İki şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderilirken; polis ekiplerinin çalışmasının devamında yakalanan Aydın A. ve Mehmet K. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul genelinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 65 kişiden 19'u yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

19 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası sahte içki operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Sahte İçki, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 19 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası sahte içki operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Çelikk:
    içmeyin lan 21 27 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    1200 tl 1 sise rakı millet ne yapsin ne yapsın bu millet neyi var neyi yok aliyosunuz su faturasi kira elektirik dogal gaz bu kış kiyamette hangi birine yetsin ne yapsin bu millet ne yapsın calsınmı hirsızlikmi yapsın ne yapsın yettiremiyo ve kacak sigara ickiye yöneliyo 32 12 Yanıtla
  • Apple User:
    ALKOL SAĞLIĞA VE VARLIĞA ZARARLIDIR. FERDİ ERDOĞAN. YAŞAM KOÇU. 10 20 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    karışmayın satsınlar 5 23 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Tutuklama bu işin önüne geçemezsin...Daha ağır cezalar gerekli... 20 6 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    Alkol Sigara inanı Öldürür içmeyin Bu poku 16 5 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Sadece içkiden devlete 108 milyar lira hazineye gidiyor. Bu da devlet memuruna,emekliye maaş olarak veriliyor. Isin ilginc yani ickiden gelen vergiyi maaş olarak alıp afiyetle yiyen diyanet ve benzeri zihniyet trolleri içki yasaklansin,günah vs deyip duruyorlar. Bu da yetmiyor bazı insanlıktan çıkmış yaratıklar oh olsun mealinde yorumlar yaziyorlar.Bu ne omugasizlik,ikiyuzlüluk. 18 2 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    En pahalı içki Sahte olandır. Faturayı canınız ile ödersiniz.. 13 0 Yanıtla
  • cüneyt çark:
    19 diyonuz dün 49 diyornuz bence siz insanlara bir algıyaratmaya çalışıyorsunuz 4 0 Yanıtla
  • Neccom:
    bu işi yapan binlerce insan var. al alkolünü kendin yap, bunlar kesin metil alkolle yapmışlardır. etil alkol olması lazım. usulünce yaparsan bir sıkıntı olmaz 2 1 Yanıtla
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