2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti

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Almanya'nın Köln şehrindeki Konrad Adenauer Kışlası'nda geçtiğimiz günlerde skandal bir olay yaşandı. Asmir D. (23) ve Hasan K. (24) adlı iki asker gece kulübünde tanışıp kışlaya götürüp uyuşturucu verdikleri genç kıza tecavüz etti.

Eğlence mekanı çıkışında tanıştığı 2 askerin aracına binen genç kız, sonrasında ise büyük bir kabus yaşadı.

KIŞLA ODASINA GÖTÜRDÜLER

Askerler, bilinci kapalı olduğu iddia edilen genç kızı evine götürmek yerine beraber kaldıkları kışla odasına götürdü. Askerlerin, genç kızı aracın arka kısmında saklayarak nöbetçileri atlattıkları ileri sürüldü.

TECAVÜZ SONRASI EVİNİN ÖNÜNE ATTILAR

Bild'de yer alan habere göre durumu yargıya taşıyan kızın iddiasına göre, kullandığı ilaçlar nedeniyle bilincini kaybeden genç kız hala baygın bir haldeyken askerler ona tecavüz etti. Uzun süre hareketsiz kaldığını ifade eden genç kız, askerlerin tekrar kendisini araca sakladığını ve kışladan çıkarak evinin önüne attıklarını iddia etti.

GENÇ KIZIN İDDİALARINI YALANLADILAR

İddiaların ardından yakalanan iki asker, mağdurun ifadeleri üzerine hazırlanan iddianameyi kesin bir dille reddetti. Asmir D.'nin avukatı, genç kızı yalanlayarak bu ilişkinin tamamen rızaya dayalı olduğunu savundu. Mahkeme tarihi ertelenirken, askerlerin serbest bırakılması kararı verildi. Genç kız ve avukatı ise askerlerin tekrar tutuklanması için başvuru yapmaya hazırlanıyor.