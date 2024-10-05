2 kadını katleden Semih Çelik'in ölmeden önce çektiği video! Anlattıkları tüyler ürpertti - Son Dakika
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2 kadını katleden Semih Çelik'in ölmeden önce çektiği video! Anlattıkları tüyler ürpertti

2 kadını katleden Semih Çelik\'in ölmeden önce çektiği video! Anlattıkları tüyler ürpertti

İstanbul'da yarım saat arayla iki genç kızı katleden Semih Çelik isimli caninin 2 yıl önce çektiği video ortaya çıktı. Korku filmini andıran videoda Çelik, "Bu hayattan giderken can almak istiyorum ve bu insanın sen olması daha değerli" ifadelerine yer veriyor.

05.10.2024 14:55
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İstanbul Fatih'te Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik (19), öldürdüğü bir genç kızın başını kesip annesinin önüne attı. Ardından katil zanlısı surlardan atlayarak intihar etti. Türkiye'yi sarsan bu olayın yankıları sürerken katil zanlısının bu vahşetten yarım saat önce de Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i katlettiği tespit edildi.

DAHA ÖNCE KAYDA ALDIĞI VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'yi sarsan bu olay sonrası 2 kadını vahşice katleden Semih Çelik'in takıntı haline getirdiği ve dün katlettiği İkbal Uzuner için geçtiğimiz yıl çektiği video ortaya çıktı. Korku filmlerini andıran görüntüde Çelik, genç kızı daha önce de öldürmek istediğini ancak yapamadığını belirtiyor.

"SENİ ÖLDÜRMEYE GELMİŞTİM"

Ekol TV tarafından yayınlanan videoda "İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum" diyerek söze başlayan Çelik, "Benim yüzümden yaşamış oldukların için özür dilerim. Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim, bu hayattan giderken can almak istiyorum ve bu insanın sen olması daha değerliydi benim için. Kalbini çıkartmak, gözlerini… Tanrı o kadar yardım etti ki sana, iyi ki olmadı böyle bir şey" ifadelerine yer veriyor.

3-sayfa, Güncel, Yaşam, Fatih, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 2 kadını katleden Semih Çelik'in ölmeden önce çektiği video! Anlattıkları tüyler ürpertti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 kadını katleden Semih Çelik'in ölmeden önce çektiği video! Anlattıkları tüyler ürpertti - Son Dakika
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