2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı

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Türkiye'de son dönemde kadınlara yönelik şiddet git gide tırmanırken, Mersin'de bir KYK yurdu önünde yaşandığı iddia edilen olay infial yarattı.

SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

KYK yurdu önünde bir şahsın 2 kız öğrenciye tecavüz girişiminde bulunduğu iddia edildi. Öğrencilerin mesajlaşma gruplarından da paylaşılan iddia sonrası yüzlerce öğrenci sokaklara döküldü.

"KADINA KALKAN ELLER KIRILSIN"

Erkek yurtlarında kalan öğrencilerin de katılımıyla dev bir protesto gösterisi düzenlenirken, bir araya gelen çok sayıda öğrenci "Susma, sustukça sıra sana gelecek" ve "Kadına kalkan eller kırılsın" sloganları attı.