Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler - Son Dakika
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Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler

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Çanakkale'de meydana gelen bir trafik kazasının ardından olaya karışan sürücü, aracıyla bölgeden uzaklaştı. Kısa sürede yakalanan şüpheliler ile haklarında işlem yapmak isteyen ekipler arasında arbede çıktı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından açığa alınan 2 polisten 1'i tutuklandı. Olayın yankıları sürerken kavganın nasıl çıktığını gösteren yeni görüntüler yayınlandı.

12.06.2024 16:12
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde, trafik kazası sonrası kaçan kişilerin boğazına sarılıp cop ile darbeden 2 polis memurundan 1'i tutuklandı. Çanakkale Valiliği, "Ekiplerimizin yaptığı davranışı hiçbir biçimde kabul edilemez" açıklaması yaparken, olayın nasıl başladığını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.

POLİSLERE ZORLUK ÇIKARDILAR

Olay, 11 Mayıs günü saat 00.30 sıralarında Çan ilçesinde meydana geldi. İlçede trafik kazasına karışıp olay yerinden kaçan 2 kişi, polis ekibinin takibi sonucu kaçtıkları otomobilin önü kesilerek durduruldu. Araçtan indirilen şüphelilerin isimleri sorulduğunda içlerinden bir tanesi "Benim ismim yok" diyerek tepki gösterdi. Şahıslar, tüm uyarılara rağmen kimliklerini de vermediler.

TARAFLAR ARASINDA ARBEDE

Hiçbir şey olmamış gibi araçların binerek gitmek isteyen kişilere polis ekipleri müsaade etmedi. Polisin müdahale etmemesine rağmen "Beni ittiremezsin" diyen kişiler, memurların üzerine yürüdü. Durum karşısında sakinliğini korumaya devam eden polisler bu defa da küfürlü ifadelerle karşı karşıya kaldı. En sonunda da taraflar arasında arbede çıktı. Polis memurları, coplarla şüphelilere müdahale etti.

POLİS MEMURLARINDAN 1'İ TUTUKLANDI

Sokak arasında yaşanan bu olay ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılarak haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polislerden orantısız güç kullananlardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

VALİLİK: HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ

Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, görevli polis ekiplerinin davranışlarının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği belirtilerek, "11.06.2024 Salı günü 00: 30 sıralarında Çan ilçemizde meydana gelen bir trafik kazasına karışan ve olay yerinden kaçan şahısların yakalanması sırasında görevli ekiplerimizin yaptığı davranışı hiçbir biçimde kabul edilemez. Bu tutumları nedeniyle görevli 2 polis memuru derhal görevden uzaklaştırılmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Çıkarıldıkları mahkemece polis memurlarından biri tutuklanmış, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler

Çanakkale, trafik, Kavga, Çan, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Salim Usta: Siz bu kafayla olaya müdahale edecek polis bulamazsınız 189 7 Yanıtla
  • Osman A: Polis doğru ve hak edileni yapmıştır.Ellerine sağlık.Valilikte polislerin haklılığını görüp,yayınladığı açıklamayı geri çekmelidir. 155 8 Yanıtla
  • Şahin kaya: Babaya evladını , öğretmene öğrencisini dövdürmeyen bu devlet, pervasız bir neslin yetişmesine sebep olmuştur zaten . Şimdi de polis suçluya müdahale edemeyecekse ki bu adamlar dayağı fazlasıyla hak etmiş görünüyorlar. Vay bu memleketin haline. 134 3 Yanıtla
    Hallo Zusammen: Avrupa da Evlatına. Şamar atan baba veya ana cezası 1 seneden Başlıyor vede Evlatını Devlet elinden alıyor. Ha öğretmen de şamar değil her hangi bir kötü davranış da meslek den men ve 2 sene hapis zaten şamar olamaz,, 2 32 Erol MARASLI: Çocugun varsa ve okulda dayak yese hoşuna gidermi.yıllardır millete evde ,okulda baskı dayak sebebi ile kendine göveni olmayan pısırık bir nesil yetişti 2 17
  • Sinan Altintas: Sıkıysa ABD de yap bakalım ne oluyor 93 6 Yanıtla
    Çengelköylü: ABD DE POLİSE KARŞI GELMENİN CEZASI POLİS ŞARJÖRÜ BOŞALTIYOR 51 3
  • sertug: polisimizin arkasındayız ödül verilecekken tutuklama ne demek ben öle yapsam benide dövsün yeminle 94 2 Yanıtla
  • Gk Gs: adamlar iyi sabretmis. ben olsam 1 dakika durmazdim. neye göre kime göre neden tutuklanmiş. ödüllendirilmesi gerekirken. 80 1 Yanıtla
  • Emin Erol: adamlar küfür etmis hakaret etmis polis hakli sine ye mi ceksin küfürü o valiye kufur etselerdi boyke mi olacakti bence adamlar ceza almalı polis gorevini yapmis 60 0 Yanıtla
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