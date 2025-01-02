20 yıllık sır Müge Anlı'da çözüldü: Canlı yayında gözaltı - Son Dakika
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20 yıllık sır Müge Anlı'da çözüldü: Canlı yayında gözaltı

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20 yıldır kayıp olan Nezaket Uyur'un cinayeti, Müge Anlı'nın programında yapılan itiraflarla ortaya çıktı. DNA testleriyle babalık şüphesi ortadan kalkarken, eski eş ve 5 kişi gözaltına alındı.

02.01.2025 18:11  Güncelleme: 18:40
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2005 yılından beri kayıp olan Nezaket Uyur'un dosyası, Müge Anlı'nın programında şaşırtıcı bir şekilde çözüme kavuştu.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

Olayın aydınlanmasında, Habibe, Nebile ve Sebile kardeşlerin başvuruları büyük bir etki yarattı. Kız kardeşler tarafından annelerinin babaları tarafından öldürüldüğü öne sürülerek yapılan çağrı, baba Yusuf'un canlı yayında gözaltına alınmasıyla son buldu.

20 yıllık sır Müge Anlı'da çözüldü: Canlı yayında gözaltı

GÖZALTI SAYISI 5'E ÇIKTI

Baba Yusuf'un tutuklanmasıyla başlayan süreç, kısa sürede daha da genişledi. Müge Anlı'nın verdiği bilgilere göre, cinayetle bağlantılı olarak 5 kişi gözaltına alındı.

ÖNCE İLİŞKİYİ SONRA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Şüpheliler arasında dikkat çeken bir isim ise Yusuf'un kardeşi Adem oldu. Adem, Nezaket Uyur ile bir ilişkisi olduğunu itiraf etti. Bu itiraf, cinayet süreciyle ilgili önemli detayların gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Adem, kardeşi Yusuf'un yasak ilişkiyi öğrenmesi üzerine Nezaket'i öldürdüğünü ve cesedini Belgrad Ormanları'na gömdüklerini açıkladı. Müge Anlı, gözaltındaki kişilerin ifadelerini değerlendirirken, baba Yusuf'un soğukkanlı ve ketum tutumuna dikkat çekti. Programda ortaya çıkan bu çarpıcı detaylar, yıllarca çözülemeyen bir cinayetin aydınlatılmasına olanak sağladı.

20 yıllık sır Müge Anlı'da çözüldü: Canlı yayında gözaltı

DNA TESTİYLE BABALIK ŞÜPHESİ SON BULDU

Programda en çok dikkat çeken anlardan biri, baba Yusuf'un kızlarının kendisinden olmadığını ileri sürmesiydi. Yusuf'un talebiyle yapılan DNA testleri, Habibe, Nebile ve Sebile kardeşlerin biyolojik babalarının gerçekten Yusuf olduğunu ortaya koydu. Bu sonuç, Yusuf'un şüphelerini geçersiz kıldı.

20 yıllık sır Müge Anlı\'da çözüldü: Canlı yayında gözaltı

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Son Dakika 3.Sayfa 20 yıllık sır Müge Anlı'da çözüldü: Canlı yayında gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz:
    palavra savcının hakimin çözemedigini bu çözmüş gülerim sadece vay be 12 33 Yanıtla
  • Çelikk:
    Müge Sen Bir Dahisin 30 8 Yanıtla
  • Yenal Yildirim:
    adalet yerini buldu şimdi sürüm sürüm sürünsünler inşallah 20 4 Yanıtla
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