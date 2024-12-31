21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı - Son Dakika
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21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı

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Üsküdar'da girdikleri evlerden 650 bin lira değerinde ziynet eşyası çalıp kaçan iki şüpheli suçüstü yakalandı. 21 yaşındaki şüphelinin, hırsızlık, çocuk kaçırma ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından 112 suç kaydının bulunduğu ve 104 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31.12.2024 14:09  Güncelleme: 14:21
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İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 22 Kasım'da B.S'ye ait eve giren iki hırsız, yaklaşık 150 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak kaçtı.

21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı

ARANIRKEN BİR HIRSIZLIK DAHA YAPTILAR

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken iki hırsız bu kez Bayrampaşa'da Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde S.Y'nin evine girerek yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyasını çaldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin site içerisindeki evlere girerken görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelilerin rahat tavırlarla sitelere girdikleri ve kapı kilitlerini kırıp hırsızlık yaptıktan sonra kaçtıkları görüldü.

21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Polis ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri T.U. (21) ve E.K. (23) isimli şüphelileri teknik takibin ardından Üsküdar'da başka bir evin kapısını açmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

104 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden T.U'nun 106 evden hırsızlık, 1 çocuğun kaçırılması, 5 konut dokunulmazlığını ihlali olmak üzere toplam 112 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkarken 15 adet toplamda 104 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Diğer şüpheli S.Y'nin ise daha önceden 35 ev hırsızlığı suçundan yakalandığı, 4 adet aranması olduğu ortaya çıktı.

21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı

Güvenlik, Üsküdar, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Serkan Yalçın:
    200 dosyası olanda rahat rahat elini kolunu sallayarak geziyor 145 2 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    daha önce 35 ev hırsızlığı suçundan yakalanmış birini bir daha mı yakalamışlar mıymış. yapmayın etmeyin bırakın insanları. dürüst insanları hapse atın, bence orası daha güvenli. 85 0 Yanıtla
  • Ali:
    Ben güvenimi yitirdim adamın yüzlerce dosyası var girip çıkıyor Allah akıl fikir versin ne diyelim 72 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Saçi gözükmesin gerisi önemli değil 46 5 Yanıtla
  • Sagamore:
    adalet mekanizmasının cılkı çıktı,biz trafik cezasını ödemesek hapse atarlar, 100,200 dosyası olan salına salına geziyor,ekonomistim şu adalet işlerine de bir el atıp düzeltsen ne güzel olur 42 0 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Bişey olmaz... bi rakam daha eklenir okadar 23 0 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Bu kadar suç kaydı olanlar dışarıda ise, içeridekiler kim?. 20 0 Yanıtla
  • HALÜK ERDOĞAN:
    112 sabıka kaydı var 100 yıl ceza almış şaka gibi dışarıda geziyor bunlar gibi yüzlerce kişi Caddelerde sokaklarda pimi çekilmiş bomba gibi dolaşıyorlar 16 0 Yanıtla
  • İbrahim Demirbaş:
    Hakim savcı neyin kafasını yaşıyor bu kadar suç tekrarı olan insanı hala tutuksuz yargılamak ne demek kaç kişinin daha canı yansın 14 1 Yanıtla
  • Thecaptainblack:
    Benim dürbanlı bacıma iftihra atmışlar 5 7 Yanıtla
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