21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
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21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

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Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in otopsi raporu ortaya çıktı. 100'e yakın numune örneğinin yollandığı Van Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan raporda Kabaiş'in Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

14.11.2024 16:20  Güncelleme: 16:43
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Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül'de kaybolmuş ve bir daha haber alınamamıştı.

21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

ARAMA ÇALIŞMALARI GÜNLERCE DEVAM ETMİŞTİ

Daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları Van Valiliğinin koordinatörlüğünde oluşturulan özel ekiplerin de katılımıyla hem göl hem de kıyı bölgelerinde aralıksız sürdürülmüştü.

21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

100'E YAKIN NUMUNE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Kabaiş'in cansız bedeni, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulundu. Kabaiş'in cenazesi, ekiplerce olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yapılan ön otopsi incelemesinin ardından alınan 100'e yakın numune, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Daha sonra İstanbul Adli Tıp Merkezine gönderilen 100'e yakın numune örneği yapılan incelemelerin ardından sonucu Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Raporunda çıkan sonuçta ise Rojin Kabaiş'in Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi raporuyla ilgili açıklama yapan Van Barosu Kadın Hakları Merkezi de, Rojin Kabaiş'in ölüm nedeninin suda boğulma olduğunu ifade etti.

21 yaşındaki Rojin Kabaiş\'in ölüm nedeni belli oldu

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Son Dakika 3.Sayfa 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sudem melis:
    yalan pek inandırıcı gelmedi Bana Allah rahmet eylesin 16 27 Yanıtla
  • Mert kursun :
    şimdi birisi bu bayanı gölde başını suya bastırsa bogulmamı oluyor cinayet olmuyormu suda bogulduda nasıl boguldu intiharmı bayılmışmıda suya düşüp bogulmuş 7 2 Yanıtla
  • Ulku Girgin:
    çok açıklayıcı bir bilgi olmamış boğularak öldürülmüş de olabilir bu olarak ölmüş de olabilir yüzmeye mi girmiş soğukta ayaklarının bağlı olduğu söyleniyor o zaman cinayet 4 1 Yanıtla
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