21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye'de karşılamaya gelenlere para dağıttı - Son Dakika
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21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye'de karşılamaya gelenlere para dağıttı

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21 yıldır Esad'ın hapishanelerinde tutulan Türk vatandaşı Mehmet Ertürk, Türkiye'ye geldi ve ailesiyle buluştu. Davul zurnayla karşılanan Ertürk'ün o anlarda cebinden çıkardığı bir deste Suriye lirasını dağıtması dikkat çekti.

11.12.2024 11:30
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Suriye'de Esad rejiminin çöküşüyle 61 yıllık Baas diktatörlüğünün zulmüne dair birçok ayrıntı ortaya çıkıyor. O büyük zulme uğrayanlar arasında Türk vatandaşları da var.

21 YIL SONRA GELEN ÖZGÜRLÜK

21 yıl önce kaçakçılık yaptığı için Esad rejiminin polisleri tarafından yakalanan Türk vatandaşı Mehmet Ertürk, rejim hapishanelerinde tutsak kaldı. Ertürk, rejimin çökmesinin ardından neredeyse çeyrek asır sonra özgürlüğüne kavuştu.

BİR DESTE PARA DAĞITTI

Türkiye'ye geri dönen Mehmet Ertürk, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde davul zurnayla karşılandı. Ertürk'ün o anlarda etrafını saran kalabalığa cebinden çıkardığı bir deste Suriye lirasını dağıtması dikkat çekti.

21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye\'de karşılamaya gelenlere para dağıttı

3-sayfa, Türkiye, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye'de karşılamaya gelenlere para dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Sagdic:
    21 yildir neden kimse bir girisimde bulunmadi. hukumete yakin kisiler olunca taaa şiliden kolombiyadan getiriliyor 48 14 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    bir deste olsa ne değeri bizim liradan düşük la 8 3 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    21 yıldır apk versiyonu sagolsun 3 3 Yanıtla
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