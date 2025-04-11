23 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 105 kişi yakalandı - Son Dakika
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23 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 105 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 105 şüpheli yakalanırken, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

11.04.2025 09:13
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. "Terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam ediyor" diyen Bakan Yerlikaya, 105 şüphelinin yakalandığını söyledi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 105 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca 19- 27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu;

Aksaray, Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Adana, Hatay, İstanbul ve Yalova'daDEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

DEAŞ Terör örgütüne üye oldukları,

Terör örgütüne finans sağladıkları ve

Sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimiz ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."

23 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 105 kişi yakalandı
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Son Dakika 3.Sayfa 23 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 105 kişi yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selahaddin Eyyubi:
    Kökünü kurutun artık. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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