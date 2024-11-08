23 yaşındaki kadın, erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü anı kaydetti - Son Dakika
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23 yaşındaki kadın, erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü anı kaydetti

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Brezilya'da korkunç cinayet: 23 yaşındaki Ielly Alves'in erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü anlar telefon kamerasına yansıdı. Cinayeti motosikletli saldırganlara yüklemeye çalışan Diego Fonseca'nın gerçek katil olduğu, kurbanın telefonundaki görüntülerle ortaya çıktı. Soygun ve şiddet sabıkası olan Fonseca tutuklandı. Alves'in, ölümünden saatler önce ilişkiyi bitirme kararı aldığı ve arkadaşlarının kendisine koruma talep etmesini önerdiği öğrenildi.

08.11.2024 16:16  Güncelleme: 16:25
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Brezilya'nın Jataí kentinde trajik bir olay yaşandı. 23 yaşındaki Ielly Alves, erkek arkadaşı tarafından vurulduğu son anları cep telefonuyla kaydetti. 27 yaşındaki Diego Fonseca, cinayetin ardından motosikletli saldırganları suçladı ancak genç kadının telefonunda bulunan görüntüler gerçeği ortaya çıkardı.

Olay günü çekilen videoda, Fonseca'nın pencere kenarında durarak Alves'e silah doğrulttuğu görülüyor. Alves'in şakalaştığı düşünülerek çektiği video, silahın ateşlenmesi ve genç kadının yere düşmesiyle son buluyor. Fonseca, ağır yaralı Alves'i hastaneye götürdü ancak genç kadın kurtarılamadı.

Soruşturma sırasında çelişkili ifadeler veren Fonseca tutuklandı. Daha önce de soygun ve eski kız arkadaşına şiddet suçlarından sabıkası olduğu ortaya çıkan şüpheli, cinayeti işlediği silahı hastane yakınlarında saklamıştı.

Anne Olesiane Alves, kızının ölümünden saatler önce ilişkiyi bitirme kararı aldığını açıkladı. Geçmişte de şiddete maruz kalan Ielly Alves'in bir arkadaşı, genç kadına Fonseca'nın ölüm tehditleri nedeniyle koruma talep etmesini önerdiğini, ancak Alves'in bu adımı atmaya fırsat bulamadan hayatını kaybettiğini belirtti.

Olayın ardından konuşan anne Alves, Fonseca'nın kendisine yaklaşıp "Bunu yapanlar bedel ödeyecek" dediğini, ancak daha sonra gerçek katilin kendisi olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Anne, kızının geçen yıl da Fonseca'nın saldırısına uğradığını ve tedavi gördüğünü anlattı.

23 Yaşındaki kadın, erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü anı kaydetti
23 Yaşındaki kadın, erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü anı kaydetti
23 Yaşındaki kadın, erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü anı kaydetti
23 yaşındaki kadın, erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü anı kaydetti

Brezilya, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 23 yaşındaki kadın, erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü anı kaydetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sudem meliss:
    Brezilya ya kadar gittiniz yani Türkiye de hergün katliam var 2 0 Yanıtla
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