3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım - Son Dakika
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3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

İstanbul Maltepe'de arkadaşıyla birlikte Eylül 2021'de 3 erkeğin cinsel saldırısına uğradığını öne süren ve ''Bir şey içirdiklerinden eminim, felçli gibi kaldım'' diyerek adalet isteyen kadının şikayeti üzerine 3 yıl sonra dava açıldı.

01.02.2025 10:17
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Korkunç olay, İstanbul Maltepe'de 2021 yılının eylül ayında yaşandı. Grafiker kadın B.A (23)., arkadaşı Baha S. ile görüştü. Baha S., arkadaşını bir başka kadın arkadaşı olan müzisyen D.A. ile tanıştırdı. 3 arkadaşın dostlukları ilerledi, birkaç gün D.A.'nın evinde kaldılar. Olay günü Baha S., eve iki erkek arkadaşını daha çağırdığını söyledi. Genç kızlar duruma itiraz etse de Erhan Ş. ve Yücel K. eve geldi.

UYUMA VE BAYILMA ARASINDA GİDİP GELDİLER

İddiaya göre iki adam gelmeden önce genç kızlar garip bir şekilde uyuyakaldı. Sabah gazetesinin haberine göre; garipliğin nedeni ise daha sonra ortaya çıkacaktı. Bir ara uyanan B.A., üzerinde arkadaşı Baha S.'yi gördü. Cinsel saldırıya maruz kaldığını anladı ancak tekrar bayıldı. Bu kez uyandığında Erhan Ş.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu fark etti. Bilinci biraz daha açıktı. Saldırganı itip bağırdı. Sonra tekrar bayıldı. Uyandığında çıplak olduğunu ve Yücel K.'nin kendisini giydirdiğini anladı. Yanında uyuyan diğer kadın da yarı çıplaktı.

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

"SİZİNLE İLİŞKİYE GİREN YÜCEL'Dİ"

B.A. kendisine geldiğinde Erhan Ş. ve Yücel K. evde değildi. Evde kalan Baha S. ise cinsel saldırı iddiasını reddederek rüya gördüklerini ileri sürdü. Kadınlar kendisini sıkıştırdığında ise "Sizinle ilişkiye giren Yücel'di" dedi. Karakola giden 2 kadın şikayetçi oldu. D.A. uyandıktan sonra üst kısmının tamamen çıplak olduğunu, alt kısmında şortunun kalçasından biraz aşağısına kadar inik olduğunu, uyuduktan sonra geceye dair hiçbir şey hatırlamadığını da ekledi.

ŞÜPHELİLER İNKAR ETTİ

Evli olduğu ortaya çıkan Erhan Ş. ifadesinde kendisine iftira atıldığını, rızaları dahilinde kadınları öptüğünü ancak birliktelik yaşamadıklarını ileri sürdü. Bir diğer şüpheli Yücel K. de iddiaları reddetti ancak B.A.'yı çıplak görüp üzerini giymesini söylediğini anlattı. Baha S. ise suç tarihinde evde kalabalık olduklarını ancak Erhan ve Yücel isimli arkadaşlarını çağırmadığını iddia etti. Şüpheliler serbest kaldı.

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı. Olay günü 3 arkadaşın birlikte alkol aldığını belirten savcılık, şüpheli Baha'nın Erhan ve Yücel isimli arkadaşlarını çağırdığını, sonrasında 2 kadının uyuya kaldığını ifade etti. B.A.'nın uyandığında arkadaşı D.A.'nın Baha tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığını gördüğü, tekrar uyuduğu ve sonrasında kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu fark ettiği iddianame satırlarında yer aldı. B.A.'nın uyandığı zamanlarda yarı baygın şekilde olduğu ve her uyandığında yanında sırasıyla şüpheliler Baha, Erhan ve Yücel'i gördüğü aktarıldı.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI DAVASI

Şüphelilerin müşteki kadınlara karşı cinsel saldırı suçunu işlediklerinin anlaşıldığını kaydeden savcılık, müştekilerin Adli Tıp Kurumu raporuna göre darp edildiğini de vurguladı. 3 şüphelinin de 2 kadına ayrı ayrı olmak üzere "nitelikli cinsel saldırı" suçundan toplamda 24'er yıldan az olmamak üzere hapsi istendi. Mahkeme sanık Baha ve Erhan'ın başka suçlardan cezaevinde olduğunu belirledi ve cezaevine yazı yazarak duruşma günü salonda hazır edilmesini istedi. Bir diğer sanık Erhan'ın da duruşmaya gelmesi için yazı yazdı.

"FELÇLİ GİBİ KALMIŞTIM"

Mağdurlardan B.A. şikayetçi olduğu sırada Sabah'a verdiği röportajında, "Toplu cinsel saldırı sırasında bilinçsizdim. Rızam dışında bana bir şey içirdiklerinden eminim. Felçli gibi kalmıştım. İlaç verdiklerini düşünüyorum. Uyanınca başıma gelenleri idrak ettim. Psikolojik tedavi görüyorum. Ama adalet mücadelemden de vazgeçmiyorum. Korkum başka kadınların da mağduriyet yaşaması. En ağır cezayı almalarını ve yargılamanın başlamasını istiyorum" demişti.

İstanbul, 3-sayfa, Maltepe, Güncel, Eylül, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ramazan yazar:
    ya bunlar takılırken iyi eve giderken iyi yasarken icerken iyi sonra felçli kaldim fln yalan dolan..erkege firsat verirsen o yolda yürürsen yapar..bence burda suçlu yok..ilk defa yasadiklari birseyde defil bu kadinlarin..psikolojisi bozulmus ve hicbirsey hatirlamiyor 108 34 Yanıtla
  • Gokcen Haan:
    günlerce arkadaş diye tabir ettiğin yabancı erkek şahsın evinde kal yat kalk, sonra tanımadığın erkekler gelince evden ayrılmadan aksine kalmaya devam et, alkollü içeceklerin dibine vurun, sonra "ay ben galiba tecavüze uğradım" koş karakola.. yani ne bilim bişi diyemiyorum 85 17 Yanıtla
  • Muharrem Şahin:
    biraz erken olmuş şikayet için sanki 91 10 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    kusura bakmada haketmişsin sen bunu 68 19 Yanıtla
  • Sk 06:
    hiçbir şey olmaz hırsızın kol gezdiği istismar zinanın suç olmadğı bir memleket yarım saate çıkar akp Türkiyesi 44 28 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Diyecek birsey yok aleme giderseniz 49 12 Yanıtla
  • tufan Şenoğlu:
    hak ettiğini yaşamış sadece 32 8 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    EH ZİNA TATLI DERLER SONU ACI OLDUĞU AŞİKAR...NASIL İNANIRSAN ÖYLE YAŞARSIN...DEMEK Kİ İMAN VE İTİKATTA SIKINTI VAR...ALLAH HİDAYET NASİP ETSİN İNŞALLAH... 20 5 Yanıtla
  • Apple User:
    toplum bu olayı hiç umursamıyor adalet niye umursasın yazık kızlar ertesi gün şikayete gitmiş zaten dava sürüyor arkadaşları ile içki içtiler varsayslım sarhoş oldular illa kızlara tecavüz mü edilmeli yani hak mı bu Allah aşkına hiç mi arkadaşına güvenip evine mekana gitmediniz normalleştirmeyin lütfen 5 10 Yanıtla
  • Serkan Yurttas:
    İfadeye bak çay demle 3 ude başka ifade veriyorsa kizlar haklıdır .ama ceza alirlarmi bilemem 2 6 Yanıtla
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