3 gündür aranan kadının cansız bedeni korkunç halde bulundu - Son Dakika
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3.Sayfa

3 gündür aranan kadının cansız bedeni korkunç halde bulundu

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3 gün önce 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden ayrılan yaşlı kadının cansız bedeni evinden 30 metre uzaklıkta bulunan bir evin bahçesindeki çuvalın içinde bulundu.

29.01.2025 18:31  Güncelleme: 18:42
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Denizli'nin Çivril ilçesine günlerdir aranan kadından acı haber geldi. 54 yaşındaki Serpil Girgin'in cansız bedeni komşusunun bahçesindeki çuvalda bulundu.

3 gündür aranan kadının cansız bedeni korkunç halde bulundu

3 GÜN ÖNCE 'KOMŞUYA GİDİYORUM' DEMİŞTİ

Olay, Çivril ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 3 gün önce 'Komşuya gidiyorum' diyerek evden çıkan Serpil Girgin'den (54) bir daha haber alınamadı. 54 yaşındaki kadına ulaşamayan yakınları durumu polis ekiplerini bildirdi. Kayıp ihbarının ardından evin çevresinde ve mahalle çalışma başlatan polis ekipleri, kayıp kadının karşı komşusuna ait bahçesindeki çuvalın dikkatlerini çekmesi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada çuval içerisinde Serpil Girgin'in cansız bedeni bulundu.

3 gündür aranan kadının cansız bedeni korkunç halde bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis olay ile ilgili titiz bir çalışma başlatırken ev sahibi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Bölgede olay yeri inceleme ve Çivril Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı incelemenin ardından Serpil Girgin'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri cinayetin şüphelisini veya şüphelilerini yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 gündür aranan kadının cansız bedeni korkunç halde bulundu
3 gündür aranan kadının cansız bedeni korkunç halde bulundu

3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3 gündür aranan kadının cansız bedeni korkunç halde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Aa:
    54 yaşında yaslimı yani 170 8 Yanıtla
    Azman_11:
    haberi yapan 20 yaşında olursa. 1 1
  • Salih021212:
    54 yasindayim yaslimiyim bende 90 lik zannetim 145 3 Yanıtla
  • Ahmet Polat:
    bu haberi yapan sanırım 10 yaşında 54 yaşında yaşlı deniyorsa artık yuhh 104 1 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    akrabaları öldürmüş aile içi 33 0 Yanıtla
  • Ilgi Akbay:
    Ey bu haberi yapanlar, doğru düzgün yapın şu işi, 54 yaşında yaşlı mı oluyor, yaşlı kelimesi kimse için kullanılamaz kendinize gelin bir 29 0 Yanıtla
  • özgür ertul:
    Asırlardır tedavi edilemeyen HASET kalp hastalığı ve afetleri !.. 27 0 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    70-90 ARASI NE OLUYOR OZAMAN...ULTRA YAŞLI MI 16 0 Yanıtla
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