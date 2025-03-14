308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı - Son Dakika
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308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı

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308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. isimli şahıs Kırklareli'nin Vize ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Gelişmeyi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Kaçamayacaksınız, tek tek yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

14.03.2025 08:49
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahsın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandığını ifade etti.

"BU ŞAHISLARI HER YERDE ARIYORLAR"

Bakan Yerlikaya "Hapis kararıyla aranan suçlular için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT tarafından yapılan çalışmalar sonucu; "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" dahil olmak üzere 308 suç kaydı olan, 108 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan D.A. isimli şahıs Kırklareli'nin Vize ilçesinde yakalandı.

"DURMAKSIZIN ARANAN ŞAHISLARIN İZİNİ SÜRÜYORUZ"

Tekirdağ Valimizi, operasyonu koordine eden Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT Timlerimizi tebrik ediyorum. Jandarma dedektiflerimiz, durmaksızın aranan şahısların izini sürüyor" ifadelerini kullandı.

308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı
308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı

İçişleri Bakanı, Kırklareli, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Vize, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 308 suç kaydı, 108 yıl hapis cezası bulunan kadın böyle yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kocarex Bigrex:
    mallikta sinir tanımıyoruz ceza kanunu acil değişmesi gerekiyor 1 0 Yanıtla
  • 768107:
    Bu durum tamda ulkemizin icinde bulundugu acizligi anlatiyor 308 suc kaydi yap saliver sonra yakaldik diye haber yaptir yazik size 0 0 Yanıtla
  • 78908900:
    308 suç kaydı 108 yıl hapis almış,ama hiç tutuklanmamış yada hapisten mi kaçmış? 0 0 Yanıtla
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