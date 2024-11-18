320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı

320 bin km\'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı

Bir ilan sitesinde gördüğü aracı satın almak için İstanbul'dan Çorum'a giden Furkan Safi isimli vatandaş, yapılan pazarlığın ardından aracı 485 bin TL'ye satın aldı. İstanbul'a dönmek için yola çıkan Safi, aracın yolda arıza yapması üzerine gittiği ekspertizde hayatının şokunu yaşadı.

18.11.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemlerde meydana gelen dolandırıcılık olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez kurban İstanbul'dan Çorum'a araç satın almak için giden Furkan Safi isimli vatandaş oldu.

485 BİN TL'YE ARACI SATIN ALDI

Sosyal medyada gördüğü bir ilan üzerine harekete geçen Furkan Safi, şartlarda anlaştı ancak iddiaya göre kendisine aracın hiçbir değişeni olmadığı ve kilometresinin yaklaşık 300 binde olduğu söylendi. Araçla ilgili detayları öğrendikten sonra satın almak için Çorum'a gittiğini belirten Safi, "Eski model arabaları yapan bir garajdan aldım. 485 bin TL'ye aldım. Aracı alırken bana bütün kaporta boya mekanik işlemlerin hepsini eksiksiz bir şekilde yapıp bütün donanımların çalıştığını söyledi" şeklinde konuştu.

"ARABA SADECE YÜRÜYORMUŞ"

Furkan Safi aracı satın aldı, İstanbul'a gelmek için de Çorum'dan yola çıktı. Ancak seyir halindeyken bir anda arıza vermeye başladı. Ufak bir setten geçtiğinde farlarının söndüğünü ifade eden Safi, "Zaten uzunlar yanmıyordu. Yağmur yağdı, arabanın silecekleri çalışmıyor. Arabanın neredeyse hiçbir tarafı çalışmıyormuş, sadece yürüyormuş" dedi.

"SİLAH ZORUYLA ALMADIN" DEMİŞ

Çorum'a dönüp aracı geri vermek istediğini belirten Safi, satıcıyla aralarında geçen diyaloğu, "Dedi ki 21 yaşında araba alıyorsun, bunlar çok önemli değil. Bunları artık kendin yaptıracaksın dedi. Malına kesinlikle sahip çıkmadı. Silah zoruyla almadın dedi, bu arabayı kendini isteyerek aldın dedi, yaptım dediği hiçbir şey yapmamış aslında..." sözleriyle anlattı.

KİLOMETRESİ 690 BİNDEYMİŞ

İstanbul'a dönen Furkan Bey durumdan şüphelendi, soluğu Güngören'de bulunan bir ekspertiz firmasında aldı. Hayatının şokunu da o anda yaşadı. Çünkü dolandırılmıştı. Aracın hem iki değişeni vardı hem de kilometresi ona söylendiği gibi değildi. Aracı inceleyen ekspertiz, "Kontrol ettiğimizde aracın parçalarında değişen olduğunu, kaportasında değişen olduğunu, aracın motor mekaniğinde sorun olduğunu, 319 bin km olduğunu söylemişler ama aslında kilometre değil mil olarak gösteriyor. Aracın kilometresi 319 bin değil 690.688 km olarak gösteriyor. Neredeyse iki katı bir kilometre oynanması var" ifadelerine yer verdi.

Otomobil, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Ayhan Bora Kaplan’dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
07:50 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
07:32 Kiralık konutlarda ’’yıllık kontrat’’ dönemi Kiralık konutlarda ''yıllık kontrat'' dönemi
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
01:33 Alkollü sürücüden polise “pes“ dedirten soru Alkollü sürücüden polise "pes" dedirten soru
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 17:16:26. #1.11#
SON DAKİKA: 320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.