4 ay önce göreve başlayan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ilk röportajını tv100\'e verdi

Yaklaşık 16 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük metropollerinden biri olan İstanbul'da suç oranları bir hayli yüksek. 4 ay önce göreve başlayan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, polis teşkilatının 180'inci yıl dönümü dolayısıyla ilk röportajını tv100 muhabiri Devrim Tosunoğlu'na verdi.
Yeni nesil mafya ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Yıldız, "Sosyal medya platfomları genellikle yurt dışı menşeili. Çabalarımız siber şube müdürlüğümüz asayiş müdürlüğümüz , diğer ilgili şube müdürlüğümüz organize bu konudasosyal medyada takibini de zaten yapıyorlar. Teknolojinin imkanlarından faydalanarak özellikle sosyal medya ve özellikle internet sağlayıcıları üzerinden haberleşme yapan kitle ve sempati uyandırmaya çalışan mafya türlerine yönelik bizimde teknolojik imkanlarını kullanıp mücadelemiz kararlılıkla sürdürüyoruz. Ancak şunu ifade etmek istiyorum sıklıkla organize suç örgütleri ile mesajımız şu devletimizin kadife eldiveninin içerisinde çelik yumruğu ile karşı karşıya kalıyorlar kalacaklar." ifadelerini kullandı.
Yıldız, "Ruhsatsız silah, suça potansiyel bir şey. Bu konuda hassasiyetle takip yapıyoruz. Ekiplerimiz özellikle araç aramalarında iş yeri aramalarında bu konuya dikkat ediyorlar. Biraz önce gördünüz.11 kalaşnikof, 11 tabanca Esenyurt ilçemizde bir suç gurubuna yapılan operasyonda,yakaladılar ve suç guruplarına yönelik eş zamanlı olarak operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Her sabah operasyon yapıyoruz tabi, İstanbul'da her gün 7/24 her gün teşkilatımız ayakta." dedi.
Sokakta zehir taciri bırakmayacaklarını söyleyen Yıldız, "Gençliğimizi geleceğimizi çaldırmayacağız, arkadaşlarımızın temel mesajı bu. Uyuşturucu ile mücadelede her ilçede operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Şehitlerimizin anısını yapıyoruz bu operasyonları sokaklarda bir tek satıcı kalmayana kadar." ifadelerini kullandı.
78 bin spor karşılaşmasından 22 binin üzerinde karşılaşmanın İstanbul'da söz konusu olduğunu belirten Yıldız, "Büyük maçlar burada oluyor. arkadaşlarımız ile öncesinden planlıyoruz. daha öncesinden tatbikatımızı yapıyoruz, İstanbul'da spor güvenliğini sporu fair play'e uygun bir şekilde yaşanması için spor güvenliğini üst düzeyde alıyoruz." dedi.
Yıldız, "İlçe emniyet müdürlüklerimizin asayiş büro amirliklerini önemli oranda artırdık, önleyici hizmeti yani 'suçu olmadan önlemek' önemli olan bu. Arkadaşlarımız ciddi bir çalışma sergiliyor, bizde katılıyoruz malumunuz uygulamalarımıza ilçe ilçe devam ediyoruz." diye konuştu.
Meslektaşlarını polis teşkilatının yıl dönümü dolayısıyla tebrik eden Yıldız, "Çocukluğumu, gençliğimi yaşadığım teşkilat emniyet teşkilatı. Ne kadar fedakar ne kadar özverili bir hizmet yaptığını devletimize milletimize biliyorum. O arkadaşlarımıza da ailelerine de sağlık huzur diliyorum. Fedakar kardeşlerimizin 180'inci yılını tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › 4 ay önce göreve başlayan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ilk röportajını tv100'e verdi - Son Dakika
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