4 İlde 5 organize suç örgütü "KUYU"ya düştü! 57 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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4 İlde 5 organize suç örgütü "KUYU"ya düştü! 57 şüpheli kıskıvrak yakalandı

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Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya'da düzenlenen "KUYU-5" operasyonlarında, 5 ayrı organize suç örgütü çökertildi ve 57 şüpheli yakalandı. Örgüt üyelerinin rakip suç gruplarına silahlı saldırı düzenlediği, müşteki şahısları darp ve tehdit ederek yağmaladığı, silah zoruyla kaçırdığı ve ailelerinden para talep ettiği belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah, uyuşturucu madde, çek ve senet ele geçirildi.

12.06.2024 08:18
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Yurt içinde ve yurt dışında organize suç örgütlerine yönelik kararlı operasyonlar devam ederken bu kapsamda çok sayıda şüpheli yakalanarak adalete teslim ediliyor. Son olarak 4 ilde 5 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

SİLAHLI ÇETE ÜYELERİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Kendilerine rakip olarak gördükleri ve alan kavgası içerisinde bulundukları suç gruplarına yönelik silahlı saldırı düzenlendikleri belirlendi.

İŞLEDİKLERİ SUÇLAR SAYMAKLA BİTMEDİ

Öte yandan örgüt üyelerinin, müşteki şahısları darp ve tehdit ederek yağmalaya çalıştıkları, silah zoruyla müşteki şahısları kaçırdıkları ve ailelerinden para talep ettikleri, şahıslar arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil oldukları, uyuşturucu ticareti nedeniyle husumetli oldukları şahısları tehdit ettikleri, müşteki şahıslara usulsüz yol ve yöntemlerle senet imzalattırdıkları, cebir ve şiddet kullanarak alacak verecek konularında tahsilat yaptıkları ve şahısların şikâyetçi olmalarını engelledikleri, tefecilik yaparak müşteki şahısları yüksek faizle borçlandırdıkları ve borcunu ödeyemeyen şahısları tehdit ettikleri, sanayi sitesinde müşterileri dolandırdıkları, itiraz eden müşterilere karşı cebir ve şiddet uyguladıkları, tehdit ve hakaretlerde bulundukları, uyuşturucu madde ve silah ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

YAKALANANLAR ARASINDA 4 ELEBAŞI VAR

Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya'da düzenlenen "KUYU-5" operasyonlarında; Hatay Merkez'de Ömer Kartopu'nun, Hatay İskenderun'da Ali Ak'ın, Ankara'da Alper Aksoy'un, Çankırı'da Recep Armağan'ın ve Konya'da Faris Çokkaynar'ın (Cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 5 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi. Operasyonlarda 4 elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüpheli yakalandı.

ÇOK SAYIDA SİLAH, SENET VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucunda 17 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek senet ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.

"ŞEHİR EŞKIYALARINA NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

4 İlde 5 organize suç örgütü "KUYU"ya düştü! 57 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Operasyon, Çankırı, Ankara, Konya, Hatay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 4 İlde 5 organize suç örgütü 'KUYU'ya düştü! 57 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • İbrahim ozturk: he he inandık 2 11 Yanıtla
    Abdullah Bayram: inanmıyor saniz karakola gidip bakın adliyeye bakın hapislerde örnekleri var bakin 2 0
  • Abdullah Bayram: Tek bir kişi kalmayincaya kadar devam edecek inşallah 10 0 Yanıtla
  • Önder Akbayır: İçişleri bakanlığı Ali Yerlikaya ile çalışmaya başladı 9 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Ne kadar çete varmis ya biz bunların arasında iyi sağ kalmışız tebrikler yerli kaya 6 2 Yanıtla
  • Erkut Köse: Ben şunu anlamıyorum soylu zamanında bu kadar örgüt çökertilmiyordu baskın yapılmıyordu yada haber yapılmıyordu bunlar soylu zamanında varmıydı yoksa soylu gittikten sonra mı birleşip ortaya çıktılar 1 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Büyükler kendinizi eğitin çünkü çocuklar sizi örnek alacak. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: 4 İlde 5 organize suç örgütü "KUYU"ya düştü! 57 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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