4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

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Muğla'da 4 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen videoda helikopterin yoğun sis nedeniyle havalanmakta güçlük çektiği ve sisin içinde kaybolduğu anlar yer alıyor.

22.12.2024 11:48
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopterin hastaneye çarpmadan önceki son saniyeleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde helikopterin hastaneye doğru yönelmesi ve vatandaşın telaşı yansıdı.

HASTANEYE ÇARPARAK KAZA KIRIMA UĞRADI

Sabah saatlerinde Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Ambulans helikopterin pistten havalanması ve hastane binasına doğru yönelmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde helikopterin pistten havalanması ve hastaneye doğru yönelmesi ve vatandaşın telaşı yer alıyor.

4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Haberler.com Özel, Cep Telefonu, Helikopter, 3-sayfa, Güncel, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Muslum Ever:
    neden videolar oynatılamıyor sadece bu sıkıntı bende oluyor 57 3 Yanıtla
  • Furkan Zeren:
    videolar açılmıyor, genel bir sıkıntı var 33 0 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Video oynamıyor 24 0 Yanıtla
  • oguz altuntas:
    videolarda genel sorun var 12 0 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun 9 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    yahu koca hastaneyi nasıl pas geçmezsin yazık günah hastaneye zarar helikoptere zarar hadi bunlar geç bir doktor bir hemşire iki pilotumuzu kaybettik sabah sabah içimiz yandı 9 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    sis ,havacılık işletmelerinin ,baş belası ,pilotun kalkmaması gerekirdi, Allah rahmet eylesin 8 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    görüntüler ortaya çıkınca anlaşılıyor herşey rabbim hayatını kaybedenlere rahmet eylesin 6 0 Yanıtla
  • Suleyman Solak:
    reklam alacagiz diye uygulamayi mahvettiniz ne video aciliyor ne dogru düzgün izleniyor 4 0 Yanıtla
  • Seko:
    video yokki oynatilsin 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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