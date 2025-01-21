4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

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Sosyetenin tanınmış isimlerinden ünlü iş insanı Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile hayatını birleştirdi. Evlilikleri devam eden Hacı Sabancı, Fatma D.'nin açtığı babalık davasıyla sarsıldı.

ARA ARA OTELDE BULUŞUYORLARDI

İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukat Şeyda Y. aracılığıyla açılan davaya göre; Fatma D. ile Hacı Sabancı 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı. İddiaya göre sık sık bir araya gelen çift, Los Angles'ta bir otelde arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptı. Tatilin ardından 2015 yılına kadar görüşmeyen Hacı Sabancı ile Fatma D., ara ara otelde buluşuyordu.

EVİNE ÇAĞIRDI, BİRLİKTELİK YAŞADILAR

Çiftin arası 2019 yılında bozulunca Fatma D., başka bir kişiyle evlenerek Belçika'ya yerleşti. Ancak bu evliliği uzun sürmedi. Dilekçedeki iddialara göre Fatma D., eşinden boşanmak için Hacı Sabancı'dan avukat bulması için yardım istedi. Vekalet ücretini kendisinin ödeyeceğini taahhüt eden Hacı Sabancı, Fatma D.'nin hesabına para gönderdi. Eşi ile ayrı yaşayan Fatma D.'ye mesaj atan Hacı Sabancı, evine davet etti ve o gece çift birliktelik yaşadı.

TARAFLARIN ARASI BOZULDU

Evliliği devam ederken hamile kalan Fatma D., 2 Şubat 2021 tarihinde Uzay isminde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Fatma D.'nin sık sık doğan çocuğunun fotoğraflarını Hacı Sabancı'ya gönderdiğinin anlatıldığı dilekçede, Sabancı'nın çocuğun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların arasının bozulduğu ifade edildi.

BABALIK DAVASI AÇTI

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Fatma D.'nin eski eşi, çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle soy bağının reddi davası açmıştır. Çocuğun daha fazla mağdur edilmemesi bakımından Hacı Sabancı ile çocuk arasında soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı'nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılmasını talep ediyoruz."

DNA TESTİ YAPTIRDILAR

İstanbul Aile Mahkemesi, Hacı Sabancı'nın, Uzay isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Mahkemenin bu kararının ardından ilk olarak Fatma D. ile 4 yaşındaki Uzay isimli oğlu İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek gerekli sevk işlemlerini yaptırdıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği verdi. Hacı Sabancı da Adli Tıp Kurumu'na giderek küçük Uzay'ın babası olup olmadığının tespiti için DNA testi yaptırdı.

BABASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'dan gelen babalık testi sonucu, davanın görüldüğü İstanbul Aile Mahkemesi'ne ulaştı. Adli Tıp raporunda Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99 küçük Uzay'ın babası olduğu tespit edildi. Raporda şu ifadelere yer verildi: "Uzay D.'ye ait DNA profili ile anne Fatma D.'ye ait DNA profilinin ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı'ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibari ile Sabancı'nın yüzde 99.99 ihtimalle Uzay D.'nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi."

SOSYAL MEDYADA MUTLULUK POZU

DNA testi sonucu sosyal medyada da çok konuşuldu. Babalık haberine gün boyu binlerce yorum yapılırken Hacı Sabancı, Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı sırasıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hacı Sabancı eşi Nazlı ve kızı ile birlikte Instagram hesabında kalp emojili mutluluk fotoğrafı paylaştı.

ARZU SABANCI ÖNE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Son olarak Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'dan paylaşım geldi. Arzu Sabancı paylaşımında "Bugün babaanne oluşumun yıldönümü" yazılı kendi fotoğrafını koydu. Ancak sosyal medyada tepkiler gelince kısa sürede paylaşımı kaldırdı.

HACI SABANCI: YARGILAMA DEVAM EDİYOR

Sosyete gündemine bomba gibi düşen bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Hacı Sabancı, Hürriyet'e yaptığı açıklama "Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda" dedi.