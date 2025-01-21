4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Geniş Video İzle

Hakkında açılan babalık davasında yapılan DNA incelemesi sonucu 4 yaşındaki Uzay'ın yüzde 99.99 babası olduğu anlaşılan Hacı Sabancı, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Avukatlarının konuyu yakından takip ettiğini belirten Sabancı, ''Bu süreci avukatlarım biliyor. Bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda'' ifadelerine yer verdi.

21.01.2025 11:24  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyetenin tanınmış isimlerinden ünlü iş insanı Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile hayatını birleştirdi. Evlilikleri devam eden Hacı Sabancı, Fatma D.'nin açtığı babalık davasıyla sarsıldı.

ARA ARA OTELDE BULUŞUYORLARDI

İstanbul Aile Mahkemesi'ne avukat Şeyda Y. aracılığıyla açılan davaya göre; Fatma D. ile Hacı Sabancı 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı. İddiaya göre sık sık bir araya gelen çift, Los Angles'ta bir otelde arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptı. Tatilin ardından 2015 yılına kadar görüşmeyen Hacı Sabancı ile Fatma D., ara ara otelde buluşuyordu.

EVİNE ÇAĞIRDI, BİRLİKTELİK YAŞADILAR

Çiftin arası 2019 yılında bozulunca Fatma D., başka bir kişiyle evlenerek Belçika'ya yerleşti. Ancak bu evliliği uzun sürmedi. Dilekçedeki iddialara göre Fatma D., eşinden boşanmak için Hacı Sabancı'dan avukat bulması için yardım istedi. Vekalet ücretini kendisinin ödeyeceğini taahhüt eden Hacı Sabancı, Fatma D.'nin hesabına para gönderdi. Eşi ile ayrı yaşayan Fatma D.'ye mesaj atan Hacı Sabancı, evine davet etti ve o gece çift birliktelik yaşadı.

TARAFLARIN ARASI BOZULDU

Evliliği devam ederken hamile kalan Fatma D., 2 Şubat 2021 tarihinde Uzay isminde bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Fatma D.'nin sık sık doğan çocuğunun fotoğraflarını Hacı Sabancı'ya gönderdiğinin anlatıldığı dilekçede, Sabancı'nın çocuğun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların arasının bozulduğu ifade edildi.

4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

BABALIK DAVASI AÇTI

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Fatma D.'nin eski eşi, çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle soy bağının reddi davası açmıştır. Çocuğun daha fazla mağdur edilmemesi bakımından Hacı Sabancı ile çocuk arasında soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı'nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılmasını talep ediyoruz."

DNA TESTİ YAPTIRDILAR

İstanbul Aile Mahkemesi, Hacı Sabancı'nın, Uzay isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Mahkemenin bu kararının ardından ilk olarak Fatma D. ile 4 yaşındaki Uzay isimli oğlu İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek gerekli sevk işlemlerini yaptırdıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği verdi. Hacı Sabancı da Adli Tıp Kurumu'na giderek küçük Uzay'ın babası olup olmadığının tespiti için DNA testi yaptırdı.

BABASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'dan gelen babalık testi sonucu, davanın görüldüğü İstanbul Aile Mahkemesi'ne ulaştı. Adli Tıp raporunda Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99 küçük Uzay'ın babası olduğu tespit edildi. Raporda şu ifadelere yer verildi: "Uzay D.'ye ait DNA profili ile anne Fatma D.'ye ait DNA profilinin ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı'ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibari ile Sabancı'nın yüzde 99.99 ihtimalle Uzay D.'nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi."

4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

SOSYAL MEDYADA MUTLULUK POZU

DNA testi sonucu sosyal medyada da çok konuşuldu. Babalık haberine gün boyu binlerce yorum yapılırken Hacı Sabancı, Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı sırasıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hacı Sabancı eşi Nazlı ve kızı ile birlikte Instagram hesabında kalp emojili mutluluk fotoğrafı paylaştı.

4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

ARZU SABANCI ÖNE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Son olarak Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'dan paylaşım geldi. Arzu Sabancı paylaşımında "Bugün babaanne oluşumun yıldönümü" yazılı kendi fotoğrafını koydu. Ancak sosyal medyada tepkiler gelince kısa sürede paylaşımı kaldırdı.

4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

HACI SABANCI: YARGILAMA DEVAM EDİYOR

Sosyete gündemine bomba gibi düşen bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Hacı Sabancı, Hürriyet'e yaptığı açıklama "Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda" dedi.

4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Hacı Sabancı, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Baba, Uzay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Kaho Kroyf:
    Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullara bakarsanız bu haberin hiçbir değeri yok sosyetenin ne halt yediğini ekonomik zorluklar içerisinde yaşayan insanların çok da umursayacağını sanmıyorum 22 0 Yanıtla
  • Ahmet rahmi Kurt:
    zengin yapınca yasak aşkın meyvesi 20 0 Yanıtla
  • Murat:
    Lan Sabancı bu iş otel odalarında duvara mala vurmaya benzemez :))) O çocuk senin ne olur lan iki kuruşta o sabiye versen.? 15 1 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    o kadar varliklisin bari sahip çık ayıptır. 13 2 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    zengin yapınca yasak aşk meyvesi gariban yapsa ..... 14 0 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    heminki ayva,yı yedin hacı efendi 12 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Ak bankı verin çocuğa fazlasına gerek yok 9 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    alinein yüzkarası.. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:16 Trump hızlı başladı: ABD DSÖ’den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
16:41 Çin’de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi Çin'de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi
16:35 Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı ’’Ünalların evine maymun geliyor’’ Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı! ''Ünalların evine maymun geliyor''
16:30 Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor
16:30 Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı
16:26 Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti
16:24 Futbolseverlere müjde TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
16:18 Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı
16:14 Narin davasında anne Yüksel Güran’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Narin davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 12:38:37. #1.13#
SON DAKİKA: 4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.